Посольство РФ: Власти Британии насильственно удерживают Скрипалей

Посольство России в Великобритании назвало информационным вбросом сообщения британских СМИ о ходе расследовании «дела Скрипаля» и о жизни бывшего английского шпиона после отравления.

Напомним, в прошедшее воскресенье The Sunday Telegraph опубликовал материал о том, что на данный момент власти Британии получили всю необходимую информацию об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Как сообщил источник в правительстве, им известно вплоть до состава "цепочки командования", по которой в России якобы отдавался приказ об устранении Скрипаля.

Позднее The Daily Telegraph сообщил подробности нынешней жизни Сергея и Юлии Скрипалей. Как предположил источник в службе безопасности, они живут на юге Англии и не изолированы от общества.

- Мы имеем дело с очередным информационным вбросом, который не носит официального характера и не поддается проверке. Никаких новых фактов об обстоятельствах инцидента в Солсбери, не говоря уже о доказательствах, не приводится. Таким образом, картина произошедшего остается столь же запутанной, что и ранее, - заявили в российском посольстве. - Сергей и Юлия Скрипали остаются на положении насильственно удерживаемых лиц, а истинные обстоятельства инцидента 4 марта так и не установлены", несмотря на тиражируемые в британской прессе "утечки".

В российском диппредставительстве утверждают, что британскому следствию до сих пор не разрешают сообщать, где находились и что делали Скрипали после того, как утром 4 марта они выехали из дома. Это связано с тем, что власти Британии в первые же дни после инцидента в Солсбери «все для себя решили», посчитав, что общественности подробности случившегося не обязательно знать.

- Нет никаких доказательств причастности к произошедшему названных британской стороной подозреваемых - Руслана Боширова и Александра Петрова, кроме самого факта их пребывания в нескольких сотнях метров от дома Сергея Скрипаля. Из 11 тысяч часов записей камер наблюдения общественности предъявлено лишь несколько секунд, - заметили в посольстве.

Впрочем, российские дипломаты настаивают на том, что мировая общественность должна знать всю правду об отравлении и нынешнем состоянии Скрипалей.

- Что касается сообщений о проживании Скрипалей на юге Англии, изменении их внешности, предоставлении Юлии Скрипаль работы, требующей владения русским языком, поддержании ею контактов с друзьями и т.д., то они являются не более чем предположениями людей, которые якобы разбираются в манере работы британских спецслужб в подобных ситуациях. Это домыслы, не заслуживающие серьезного комментария, - подчеркнули в посольстве РФ.

В диппредставительстве в свою очередь заметили, что за все это время престарелая мама Сергея Скрипаля за все эти месяцы ни разу не говорила ни с ним, ни с Юлией.

- Официальный Лондон в нарушение своих международно-правовых обязательств отвергает российские требования о консульском посещении российских граждан, скрывает их местонахождение, отказывает в правовой помощи российским следователям, - добавили в посольстве.

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