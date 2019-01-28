В соцсетях шутят: После похищения «Крыма» Куинджи нужно бдительнее охранять «Курильские острова» Верещагина
Остроумные пользователи соцсетей, всегда весело реагирующие на все происходящее в мире, не могли обойти своим вниманием «кражу века» – дерзкое похищение картины «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Средь бела дня, на глазах у посетителей.
А.И. Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1898 -1908. Бумага коричневая на картоне, масло, 39 x 53 см
Разумеется, практически все заметили невероятное сходство произошедшего с сюжетом фильма «Старики-разбойники». Многие шутят, что полотно «унесли на реставрацию». Но кое-кто заглянул и поглубже.
Например, Андрей Мальгин советует теперь бдительнее охранять работу живописца Василия Верещагина «Курильские острова».
Фото: Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
А некоторые уже даже раскрыли преступление века: кто же мог украсть картину, как не Мегамозг, самый гениальный и самый неудачливый злодей в мире.
Фото: Скриншот с Twitter
Ну, а если не Мегамозг, то запорожские казаки. А теперь сочиняют хвастливый пост для своих подписчиков в «Твиттере».
Фото: Скриншот с Twitter
Пользователи также обратили внимание обратили внимание на странный выбор дня для похищения картины Архипа Куинджи: 27 января художнику исполнилось 177 лет.
Фото: Скриншот с Twitter
Кстати, в соцсетях уже даже знают о звонке злоумышленников в полицию, известно и содержание разговора.
Фото: Скриншот с Twitter
Самые проницательные пользователи догадались, где искать картину. Где, где – на «Авито», конечно!
И они правы: буквально через несколько часов после кражи там появилось объявление о продаже «Ай-Петри. Крым». Кстати, «Комсомольская правда» связалась с автором объявления и узнала, что он действительно занимается антиквариатом.
Через несколько часов после кражи на «Авито» появилось объявление о продаже шедевраФото: Скриншот сайта
Напомним, как писал сайт kp.ru, о краже картины Куинджи из Третьяковской галереи стало известно в воскресенье, 27 января. По словам очевидцев, неизвестный просто снял со стены полотно, вынул из рамы и ушел.
Люди ничего не заподозрили, потому что были уверены, что это сотрудник музея. Теперь полиция ищет «Ай-Петри. Крым» и вора. Предположительно, у него был как минимум один сообщник.
Произошедшее напоминает сюжет старого фильма "Старики-разбойники"Фото: кадр из фильма
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