2019-01-28T08:20:36+03:00
Общество

В соцсетях шутят: После похищения «Крыма» Куинджи нужно бдительнее охранять «Курильские острова» Верещагина

Пользователи выдвигают свои версии – кто украл, зачем и почему, где теперь искать полотно [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Из Третьяковской галереи на глазах посетителей украли картину КуинджиИз Третьяковской галереи на глазах посетителей украли картину КуинджиФото: СОЦСЕТИ
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Остроумные пользователи соцсетей, всегда весело реагирующие на все происходящее в мире, не могли обойти своим вниманием «кражу века» – дерзкое похищение картины «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Средь бела дня, на глазах у посетителей.

А.И. Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1898 -1908. Бумага коричневая на картоне, масло, 39 x 53 см

А.И. Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1898 -1908. Бумага коричневая на картоне, масло, 39 x 53 см

Разумеется, практически все заметили невероятное сходство произошедшего с сюжетом фильма «Старики-разбойники». Многие шутят, что полотно «унесли на реставрацию». Но кое-кто заглянул и поглубже.

Например, Андрей Мальгин советует теперь бдительнее охранять работу живописца Василия Верещагина «Курильские острова».

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter

А некоторые уже даже раскрыли преступление века: кто же мог украсть картину, как не Мегамозг, самый гениальный и самый неудачливый злодей в мире.

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter

Ну, а если не Мегамозг, то запорожские казаки. А теперь сочиняют хвастливый пост для своих подписчиков в «Твиттере».

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter

Пользователи также обратили внимание обратили внимание на странный выбор дня для похищения картины Архипа Куинджи: 27 января художнику исполнилось 177 лет.

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter

Кстати, в соцсетях уже даже знают о звонке злоумышленников в полицию, известно и содержание разговора.

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter

Самые проницательные пользователи догадались, где искать картину. Где, где – на «Авито», конечно!

И они правы: буквально через несколько часов после кражи там появилось объявление о продаже «Ай-Петри. Крым». Кстати, «Комсомольская правда» связалась с автором объявления и узнала, что он действительно занимается антиквариатом.

Через несколько часов после кражи на «Авито» появилось объявление о продаже шедевра Фото: Скриншот сайта

Через несколько часов после кражи на «Авито» появилось объявление о продаже шедевраФото: Скриншот сайта

Напомним, как писал сайт kp.ru, о краже картины Куинджи из Третьяковской галереи стало известно в воскресенье, 27 января. По словам очевидцев, неизвестный просто снял со стены полотно, вынул из рамы и ушел.

Люди ничего не заподозрили, потому что были уверены, что это сотрудник музея. Теперь полиция ищет «Ай-Петри. Крым» и вора. Предположительно, у него был как минимум один сообщник.

Произошедшее напоминает сюжет старого фильма "Старики-разбойники" Фото: кадр из фильма

Произошедшее напоминает сюжет старого фильма "Старики-разбойники"Фото: кадр из фильма

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По словам посетителей, возле пустого места не было даже смотрителя, а загораживать пространство при помощи стульев и подручных средств стали намного позже (подробности).

ВЕРСИИ

«Картину Куинджи могли украсть раньше, а теперь прикрыли подделку»: искусствоведы выдвигают свои версии похищения шедевра

Ограбление в духе «Стариков-разбойников» взбудоражило общественность. Пока полиция ищет преступников и белую тачку, на которой увезли пейзаж «Ай-Петри», арт-критики выдвигают свою версию происходящего. Известный коллекционер и директор интернет-аукциона Art-investment Константин Бабулин выдвинул предположение, что картина могла быть подделкой (подробности).

КСТАТИ

Повезло? Вор спокойно унёс картину Куинджи из Третьяковки из-за несработавшей сигнализации

Кража века! Иначе и не назовешь. В Третьяковской галерее днем в воскресенье украли картину Архипа Куинджи. Все произошло в Инженерном корпусе, который находится в Лаврушенском переулке, - там сейчас проходит выставка знаменитого пейзажиста (подробности).

«Рубашка ботанская и штанишки, как работник музея».Картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» украли средь бела дня. Прямо при посетителях. Сейчас составляют портрет подозреваемого. Был одет в синие джинсы и темно-синюю водолазку

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