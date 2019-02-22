Мама мальчика, оставленного в Лосином острове: «Имею ли я право узнать, как там мой сын или уже нет?»

Худенькая, маленькая, все в той же голубой тренировочной кофте, с каким-то целлофановым пакетиком в руках — такой представилась членом Общественной наблюдательной комиссии Москвы та самая женщина, которая надела собственному сыну пакет на голову и отправила гулять ночью в лес.

Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников рассказал, что первым делом, увидев их в своей камере Надежда спросила:

- Как там мой мальчик? Вы не в курсе? Я переживаю очень. В тот день, когда он нашелся, мы с сотрудниками СК отвезли его в больницу. Дальше я ничего не знаю. Я спрашивала у следователя несколько раз, он резко так и даже грубо отвечал: «Нормально!». И все. А я не знаю даже, мать я ему теперь или нет юридически? Могу спрашивать о нем или это теперь запрещено? Хотела пообщаться по этому поводу с адвокатом (он у Куликовой по назначению — прим.авт). Но она отказалась со мной разговаривать, говорит потом, потом. Я бы хотела хоть что-нибудь узнать, но никто со мной общаться не хочет.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Иван Мельников. Фото Александр Щербак/ТАСС

Надежда рассказала правозащитникам, что ее 6-летний сын не стоит на учете у психиатра, но регулярно проходил обследования у специалистов: психологов и психиатров.

- Мы в Москве в научном центре наблюдались. Оттуда нас посылали в подмосковные больницы, к другим специалистам. В садике, куда Слава ходит (имя изменено — прим.авт) по нашему вопросу собирался педсовет. Все было на контроле. Я очень много сил отдавала лечению сына. Еще успевала работать. Тяжело, конечно.

За четверо суток, что Надежда задержана, из родственников к ней никто не пришел ни разу.

- Как там мама моя? Она же болеет, от нервов может и позеленеть и в обморок упасть. Как она этот стресс переживет? Вы ей хоть передайте, что я здесь. Мне ведь не разрешили никому позвонить даже. (По нормам УПК задержанному, вообще-то ,полагается один звонок — прим.ред). Она же не знает, наверное, что с нами. Скажите ей как-нибудь аккуратно.

Члены ОНК предположили, что наверное мама и вся семья уже в курсе. Про историю, произошедшую в Лосином острове показали и рассказали все без исключения СМИ.

- Да? Ну наверное. На том первом суде было очень много журналистов с камерами. Они что-то спрашивали, а я не могла отвечать. Голодная очень была и пить хотелось. Я же не ела к тому моменту два дня. Сначала сына искала, потом все эти допросы. Когда меня привезли в суд и я сидела в каком-то помещении, другие задержанные женщины дали мне воды и что-то поесть. Но сейчас меня кормят уже. В ИВС давали рыбный суп, и перед судом раньше принесли обед специально для меня. Но вы передайте моим родным, чтобы принесли мне хоть какие-то вещи и зубную пасту со щеткой. У меня ничего абсолютно нет. Ни полотенца, ни сменной одежды. Я вытиралась своим вторым свитером.

Члены ОНК тут же выяснили, что оказывается, в ИВС, где содержали Куликову нет одноразовых полотенец и прочих гигиенических средств.

- Так не должно быть, - заявил Мелькников «Комсомолке». - И то, что задержанной не разъяснили ее прав, не дали сделать звонок, не сообщили о состоянии сына — это все нарушения. Отдельный вопрос — поведение адвоката по назначению. Она обязана была пообщаться со своей подопечной и разъяснить права, а не просто номинально присутствовать на следственных действиях.

Что касается родственников, то Куликова очень надеется, что к ней кто-нибудь придет.

- Мы жили всегда все вместе, вшестером в родительской квартире. С сестрой не очень ладили. Ругались, иногда она не пускала нас с сыном на кухню. Поэтому я решили съехать. Думала, так спокойнее будет.

На съемной квартире Надежда со Славой жили всего несколько месяцев. Но успели завести собаку, кошку и мышей.

- Я не знаю, кормят их или нет. Следователь вроде сказал, что всех животных отдали мои родителям. А что будет с сыном?

Напомним, утром 18 февраля на на 102-м километре МКАД обнаружили замерзшего 6-летнего мальчика с пакетом для мусора на голове - выяснилось, что ребенок в одиночестве провел ночь в парке "Лосиный остров", после чего самостоятельно смог выйти на дорогу.

Сам малыш утверждает, что в лесу его оставила мама - 33-летняя Надежда Куликова - в качестве наказания.

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