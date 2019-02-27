Голландская таможня в Роттердаме изъяла 90 тысяч бутылок «русской водки для Ким Чен Ына»

Сотрудники голландской таможни в порту Роттердама изъяли 90 тысяч бутылок российской водки торговой марки «Столбовая», которые, по версии властей Нидерландов, являются «предметом роскоши» и предназначались для северокорейского лидера Ким Чен Ына с его военачальниками, пишет газета Algemeen Dagblad.

Контейнер с тремя тысячами ящиков «Столбовой» на прошлой неделе прибыл в Роттердам из Гамбурга на грузовом судне китайской компании Cosco Shipping, и, как указано в сопроводительных документах, его должны были выгрузить в КНР. Но голландские таможенники по каким-то причинам заподозрили, что эта водка будет доставлена не в Китай, а в Северную Корею.

По словам представителя таможенной службы, отвечающего за проверку грузов, «основываясь на имеющейся информации», они предположили, что этот контейнер нарушает санкции против КНДР.

В порт Роттердама «подозрительное» китайское грузовое судно прибыло в четверг, 21 февраляФото: REUTERS

Отмечается, что добраться до ящиков с водкой было непросто: контейнер находился под фюзеляжем самолета, который судно тоже должно было доставить в Китай. Владелец корабля предупредил, что сдвинуть фюзеляж, не повредив его, невозможно. Понадобится специальное оборудование, которого в Роттердаме просто нет. Но исполнение санкций – святое, поэтому связались с МИД Нидерландов, министр внешней торговли Сигрид Кааг лично распорядилась выгружать контейнер «со всеми связанными с этим проблемами».

В итоге с помощью нескольких кранов и нанятых «за большие деньги специалистов» водку все же изъяли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693875" frameborder="0"></iframe> Ким Чен Ын поехал на встречу с Трампом на бронепоезде.

«СБ ООН ввел жесткие санкции против Северной Кореи, важно обеспечить их соблюдение. Санкции также касаются импорта предметов роскоши, поэтому действия таможни по выгрузке контейнера были полностью оправданы», - цитирует заявление Сигрид Кааг The Guardian.

Стоит отметить, что статья голландского издания AD начинается так: «В то время, как весь мир наблюдает за Вьетнамом, где северокорейский лидер Ким Чен Ын встретится с президентом США Дональдом Трампом, Нидерланды сосредоточились на красновато-коричневом контейнере из России».

Ханой, 27 февраляФото: REUTERS

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