«Показатели жизненно важных органов улучшились»: PR-директор Началовой рассказала о состоянии певицы после операции
Пиар-директор Юлии Началовой рассказала о том, что певица действительно перенесла операцию, в результате которой ее состояние несколько улучшилось, однако хирургическое вмешательство имело место еще несколько дней назад, а не в субботу, как пишут об этом в СМИ.
"Во-первых, очаг заражения никогда не был на ступне. Начнем с этого. Во-вторых операции никакой сегодня не было. Ее оперировали несколько дней назад. То, что пишут - сочинительство на вольные темы это называется", - сказала Анна Исаева в интервью Радио "Комсомольская правда".
PR-директор Началовой Анна Исаева рассказала о здоровье певицы после операции.
Речь идет о материале, появившемся 16 марта на портале издание StarHit. Согласно тексту, Началовой потребовалась операция на ноге, ведь именно из-за стертой ступни женщина изначально и оказалась в реанимации. Также сообщалось о том, что после хирургического вмешательства у пациентки началось сильное кровотечение, которое врачам далеко не сразу удалось остановить.
Врачи борются за жизнь Юлии Началовой.38-летняя певица в тяжелом состоянии попала в реанимацию. Ее перевели на искусственную вентиляцию легких.
"Как она себя чувствует после операции - лучше. Значительно лучше. Показатели жизненно важных органов улучшились. Состояние стабильно тяжелое, она находится в реанимации. Она в искусственной коме", - сообщила агент Началовой.
При этом она подчеркнула, что не имеет права разглашать диагнозы, поскольку ей запретили врачи певицы.
Сайт kp.ru писал о том, что Юлия находится в больнице суть меньше недели, и все это время медикам приходится бороться за ее жизнь. Оказалось, что 38-летняя артистка обладает целым "букетом" непростых заболеваний, таких как сахарный диабет, подагра и системная красная волчанка. Их сочетание мешает женщине пойти на поправку. Сейчас к певице не пускают никого кроме родителей, поскольку все еще сохраняется возможность возникновения осложнений.
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ИСТОЧНИК KP.RU