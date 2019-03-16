«Показатели жизненно важных органов улучшились»: PR-директор Началовой рассказала о состоянии певицы после операции

Пиар-директор Юлии Началовой рассказала о том, что певица действительно перенесла операцию, в результате которой ее состояние несколько улучшилось, однако хирургическое вмешательство имело место еще несколько дней назад, а не в субботу, как пишут об этом в СМИ.

"Во-первых, очаг заражения никогда не был на ступне. Начнем с этого. Во-вторых операции никакой сегодня не было. Ее оперировали несколько дней назад. То, что пишут - сочинительство на вольные темы это называется", - сказала Анна Исаева в интервью Радио "Комсомольская правда".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697516" frameborder="0"></iframe> PR-директор Началовой Анна Исаева рассказала о здоровье певицы после операции.

Речь идет о материале, появившемся 16 марта на портале издание StarHit. Согласно тексту, Началовой потребовалась операция на ноге, ведь именно из-за стертой ступни женщина изначально и оказалась в реанимации. Также сообщалось о том, что после хирургического вмешательства у пациентки началось сильное кровотечение, которое врачам далеко не сразу удалось остановить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697006" frameborder="0"></iframe> Врачи борются за жизнь Юлии Началовой.38-летняя певица в тяжелом состоянии попала в реанимацию. Ее перевели на искусственную вентиляцию легких.

"Как она себя чувствует после операции - лучше. Значительно лучше. Показатели жизненно важных органов улучшились. Состояние стабильно тяжелое, она находится в реанимации. Она в искусственной коме", - сообщила агент Началовой.

При этом она подчеркнула, что не имеет права разглашать диагнозы, поскольку ей запретили врачи певицы.

Сайт kp.ru писал о том, что Юлия находится в больнице суть меньше недели, и все это время медикам приходится бороться за ее жизнь. Оказалось, что 38-летняя артистка обладает целым "букетом" непростых заболеваний, таких как сахарный диабет, подагра и системная красная волчанка. Их сочетание мешает женщине пойти на поправку. Сейчас к певице не пускают никого кроме родителей, поскольку все еще сохраняется возможность возникновения осложнений.

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