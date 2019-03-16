2019-03-16T12:06:25+03:00
Общество

Юлия Началова перенесла операцию

Хирургическое вмешательство привело к обильному кровотечению, которое врачам не сразу удалось остановить
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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У Началовой обнаружили целый "букет" серьезных заболеванийУ Началовой обнаружили целый "букет" серьезных заболеванийФото: Михаил ФРОЛОВ
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Врачи прооперировали певицу Юлию Началову, которая на протяжении уже нескольких дней находится в тяжелом состоянии. Хирургическое вмешательство было проведено на ноге - именно стертая ступня изначально и стала причиной попадания артистки в больницу.

Родные и близкие Юлии предпочитают не распространяться о болезнях девушки, поэтому всю информацию общественность получает из других, чаше всего анонимных источников. Один из них сообщил, что после проведения операции на ногу у пациентки началось сильное кровотечение, которое врачам далеко не сразу удалось остановить. Лишь потом состояние Началовой было стабилизировано.

О какой именно операции идет речь, пока неизвестно, однако ранее звучали предположения о том, что певице придется ампутировать ногу из-за начавшейся гангрены. Согласно данным StarHit, артистка все еще остается в медикаментозной коме в тяжелом состоянии. К ней в палату не пускают никого кроме родителей.

Сайт kp.ru писал о том, что Юлия Началова была госпитализирована в одну из московских клиник еще 11 марта. Сама 38-летняя певица рассказывала о том, что страдает подагрой, а по словам близких девушки, у нее имеется еще сахарный диабет и системная красная волчанка. Из-за резкого ухудшения состояния артистки врачи вынуждены были ввести его в искусственную кому.

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Пиар-директор Юлии Началовой рассказала о том, что певица действительно перенесла операцию, в результате которой ее состояние несколько улучшилось, однако хирургическое вмешательство имело место еще несколько дней назад, а не в субботу, как пишут об этом в СМИ (подробности)

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Певица Юля Началова находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое. Как подтвердил источник "КП", артистку действительно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (подробности)

Врачи борются за жизнь Юлии Началовой.38-летняя певица в тяжелом состоянии попала в реанимацию. Ее перевели на искусственную вентиляцию легких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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