«Наша связь не прерывалась»: За три месяца до кончины Началова побывала на юбилее Юрия Николаева

Певица Юлия Началова стала известна широкой публике после съемок в программе «Утренняя звезда» у популярного телеведущего Юрия Николаева. Узнав о кончине своей подопечной, артист с трудом смог поверить в случившееся.

«Самая яркая звездочка, с которой я познакомился в программе «Утренняя звезда». Она была совсем малышкой. Конечно, она запомнилась… И мы дружили всю творческую жизнь. Ей было около восьми лет, когда мы познакомились: очень подвижная, очень обаятельная, очень общительная. Чудесные родители – Виктор (Виктор Васильевич, отец Юлии Началовой, прим. ред.) опекал ее, прислушивался», - поделился воспоминаниями Юрий Александрович.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697659" frameborder="0"></iframe> Юрий Николаев рассказал про Юлию Началову.

Рассуждая о юных дарованиях, телеведущий не смог обойти финансовую составляющую вопроса. Так, Николаев заверил, что в конце восьмидесятых годов даже не существовало такого понятия, как пробиться на сцену за деньги. Ни у кого в ту пору их попросту не было.

«Деньги я платил за них. У кого-то костюма не было, приходилось покупать», - отметил артист, добавив, что и спустя годы, когда Началова повзрослела, они поддерживали общение.

«Каждый раз, когда Юлия выпускала диски, она приглашала меня на свои презентации. А в декабре приходила на мой день рождения, пела вместе с дочкой… Наша связь не прерывалось», - уточнил телеведущий, подметив, что Началова не жаловалась на свое здоровье.

16 декабря Юрий Николаев отпраздновал свое 70-летие, безусловно, его подопечная не смогла пропустить день рождения народного артиста. А спустя три месяца, стало известно, что исполнительница поступила в реанимацию.

Певица Юлия Началова скончалась на 39-м году жизни. Отец артистки - Виктор Васильевич, говоря о причине смерти дочери, уточнил, что у нее произошла остановка сердца на фоне воспалительного процесса. В больницу экс-супруга Евгения Алдонина попала еще в понедельник, 11 марта. Сообщалось, что исполнительницу госпитализировали из-за повышения уровня сахара в крови и обострения подагры. Позже пиар-менеджер артистки Анна Исаева уточнила, что Юлия намеревалась пройти общее обследование организма. Также она жаловалась на проблему с ногой.

Уже во вторник, 12 марта, состояние Началовой резко ухудшилось. Медики приняли решение подключить пациентку к аппарату искусственной вентиляции легких. А позднее певицу ввели в медикаментозную кому. По поступившей информации, родственники и близкие Юлии так и не смогли проститься с артисткой, которая скончалась, не придя в сознание.

У Юлии Началовой осталась двенадцатилетняя дочь от футболиста Евгения Алдонина – Вера. Все это время у палаты певицы дежурили ее родители – мама Таисия Николаевна и папа Виктор Васильевич. Близкие артистки до последнего верили, что она сможет выздороветь. Однако спасти исполнительницу медикам так и не удалось. Юлия Началова умерла в субботу, 16 марта. Ей было всего 38 лет. Автор текста: Ольга Абдуллаева и Светлана Офитова

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