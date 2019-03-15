Калашникова о болезни Началовой: «Юля выкарабкается! После родов у меня тоже было заражение крови и реанимация!»

38-летняя Юля Началова по-прежнему находится в реанимации в одной из столичных клиник.

Туда певицу доставили с подозрением на заражение крови и рожу. Чуть позже у Юли, много лет страдающей подагрой диабетом, произошел резкий скачок сахара в крови, ее поместили в медикаментозную кому. Певица до сих пор находится в коме. Состояние у нее тяжелое.

— Юля выкарабкается! — уверена коллега Началовой, звезда ток-шоу певица Анна Калашникова. — Только вчера на программе Андрея Малахова мы говорили о состоянии Юли. Андрей и все наши знакомые верят, что она поправится. Со мной была похожая история после родов.

В элитной клинике осмотр проходил без соблюдения правил гигиены. Сынок родился, а у мамы заражение крови. В брюшной полости у меня было настолько много гноя, что я не могла самостоятельно дышать. Я лежала с сепсисом в реанимации. У меня так же, как и у Юли, в реанимации началась пневмония. Медики тоже подключали меня к аппарату искусственной вентиляции легких. Просто моя семья это не афишировала. После родов я лежала в реанимации две недели. Поэтому я Юлю понимаю. Это состояние на грани жизни и смерти. Я слышала, что у Юли начался отек мозга. У меня, к счастью, такого не было. Спасли антибиотики. Круглосуточно была под капельницей.

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