«Смерть Юли Началовой — это какой-то сюр»: бойфренд певицы прервал обет молчания

В конце 2018 года в шоу «Привет, Андрей» 38-летняя Юля Началова, чью внезапную смерть оплакивают не только коллеги, но и вся страна, представила стране своего бойфренда судью Вячеслава Кудрю. С ним, кстати, Юля часто выходила в свет. Мужчина все это время держался в тени Юли, не комментируя отношения с артисткой. И только после смерти певицы мужчина рассказал Андрею Малахову и его шоу «Прямой эфир» о последних 24 часах жизни своей любимой женщины. Он вышел на связь по скайпу.

— Мы себя обнадеживали. И каждое слово врачей об улучшении воспринималось как счастье, — рассказал бойфренд Началовой. — О диагнозах я говорить не буду. Пусть говорят врачи или родители Юли. Спасибо поклонникам Юли. Мы не остались одни в этот момент. Юля была светлым человеком, она заслужила эту любовь. Все, что сейчас произошло с Юлей, это какой-то сюр.

Вячеслав Кудря и Юлия Началова в октябре 2018 года.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Затронули в студии у Малахова и неприятную для семьи Началовой тему. Очень странная история у Юли произошла с ее бывшим мужем хоккеистом Александром Фроловым, который подал на неё в суд. С его слов, он отдал Юле деньги за половину квартиру, которую Началовой и ее дочке подарил бывший муж футболист Алдонин. А Юля оформлять сделку и продавать квартиру не стала. И деньги Фролову не вернула. До сих пор непонятно, зачем хоккеисту -миллионеру понадобилась эта квартира. Говорят, из-за этой истории у Началовой, страдающей диабетом, произошёл смертельный скачок сахара. Поэтому певицу и поместили в медикаментозную кому, чтобы она не впала в диабетическую.

- Дочке Юли достанется квартира и долги. Надеемся, что Фролов не будет судиться с родителями Юли. Ведь опекунами девочки будут мама и папа Юли, - сказал адвокат певицы.

-Прощай моя крошка, прощая моя принцесса любимая, - прокомментировала смерть Началовой ее наставница Ирина Понаровская.

- Мы надеялись до последнего. Говорили друг другу, что есть надежда, -рассказала Малахову пиар-директор Началовой Анна Исаева.-Юля плохо себя чувствовала, когда ее госпитализировали. 8 марта она потеряла сознание. Проблема на ноге (на съемках Началова натерла ногу и эта ранка со временем превратилась в опасное углубление-Ред.) стала серьезной и требовала лечения. Последний разговор у нас был, когда Юля уже была в больнице. Она была еще в сознании, чувствовала себя нормально. Мы обсуждали рабочие вопросы, она сказала, что полностью мне доверяет. Мол, говори журналистам то, что считаешь нужным.

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