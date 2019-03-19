Версия трагедии на перевале Дятлова: спасаясь от опасности, туристы забрались на кедр

Третий день в горах Северного Урала, где в 1959 году погибли девять человек, работают журналисты и специалисты самого разного профиля. Эксперты должны сказать, какая непреодолимая сила выгнала туристов группы Дятлова из палатки, и почему они погибли. Ежедневно дневник экспедиции выходит в эфире радио «Комсомольская правда».

- Работа на перевале кипит - вовсю идут следственные эксперименты, - рассказывает с места событий главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов. - Очерчиваем места, где нашли тела туристов. На самом деле это очень важно, ведь до этого, в основном, все изучали обстоятельства по Википедии, а теперь специалисты на месте смотрят, выясняют, насильственная смерть была или нет. Один эксперимент, правда, прокуратура передумала проводить. Команда добровольцев должна была, словно группа дятловцев, выскочить из палатки и бежать вниз. Но склон оказался слишком крутым, с множеством острых камней. Чтобы люди не пострадали, эту реконструкцию проведут в другом месте, более пологом. Говорят, на результаты эксперимента это не повлияет.

Тайна перевала Дятлова : Экспедиция «Комсомольской правды» нашла кедр, на котором были найдены тела погибших дятловцев с обоженными пятками 00:00 00:00

Кроме того, участники экспедиции нашли тот самый кедр, где 60 лет назад были обнаружены тела пятерых погибших.

- Самое интересное, что несколько лет подряд туристов здесь водили к другому дереву, а нам удалось вычислить точное местонахождение, - продолжает Андрей Горбунов. - И вот вопрос: почему дятловцы пытались залезть наверх? Долгое время считалось, что туристы срывали ветки, чтобы развести костер. Но рядом мы видим очень много валежника. То есть лезть на кедр ради веток не было никакого смысла. Значит, кто-то их туда загонял, может, люди от кого-то спасались? Будем проверять эту версию.

- До приезда сюда я часто слышал, что никаких лавин здесь быть не может, - говорит эксперт-гляциолог Виктор Поповнин. - Но когда поднялся на место и провел измерения, убедился в обратном: этот склон, безусловно, относится к лавиноопасным. Минимальная крутизна склона для схода снега должна быть 12-15 градусов, а здесь — больше 20. Дальше. В том месте, где стояла палатка, количество снега даже в этом году, когда осадков было немного, измеряется от 1 до 1,6 метров. Если снега было больше, и он был более плотным, это могло спровоцировать лавину достаточно больших размеров. И даже если произошел просто сдвиг пласта — так называемой «снежной доски», палатка, попадав в траекторию движения, могла быть разрушена. А люди в ней могли получить травмы.

Однако, с этой версией несогласен судмедэксперт Эдуард Туманов, который изучил материалы уголовного дела и отметил странный характер травм погибших.

- Такие раны категорически невозможно получить в рамках лавинной версии, - уверен Туманов. - Мы ходили по склону, и нам, физически крепким и здоровым мужчинам, было довольно тяжело преодолевать все эти расстояния. А бежать с травмами и вовсе невозможно. Понятно, что лавина могла быть. Но погибли люди не от этого.

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, которые отправились в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели нашли их разрезанную палатку, а затем — замерзшие тела всех погибших с жуткими травмами. В прошлом году «Комсомолка» обратилась в Генпрокуратуру и добилась начала надзорной проверки. Нынешняя экспедиция — один из этапов масштабного расследования.

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- У меня с собой полрюкзака всевозможных приборов, необходимых для проверки «снежной» версии гибели, будь то сдвиг снега или лавина, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» Виктор Поповнин, доцент кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ. - Я вполне допускаю, что трагедия могла произойти именно вследствие природных причин. И на месте мы сможем понять, какой плотности и силы был снег, когда он давил на палатку, могло ли это причинить травмы туристам (подробности)

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