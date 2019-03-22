Шестилетний москвич, который провел ночь в заповеднике "Лосиный остров" проходит психиатрическую экспертизу

Уже больше месяца не утихают страсти вокруг судьбы шестилетнего мальчика, найденного с полиэтиленовым пакетом на голове недалеко от заповедника "Лосиный остров". Там он провел всю ночь и чудом выжил, несмотря на февральские морозы.

Напомним, в лес накануне вечером его привезла родная мама, 37-летняя Надежда Куликова. Спустя сутки женщину арестовали. Свою вину она не признает.

- Она дает показания и отрицает свою причастность. По словам мамы, она просто потеряла ребенка и она понятия не имеет, откуда на его голове взялся мусорный мешок, - сообщили "КП" источники близкие к следствию.

При этом против женщины свидетельствуют улики. В машине горе-мамаши нашли скотч. Точно таким же к шее и рукам ребенка был прикреплен мешок. Сама подозреваемая уверяет, что это не более чем совпадение.

Как удалось выяснить "КП", сейчас мальчик находится в одном из медицинских центров. Мама сразу заявила о странностях в поведении ребенка и сообщила следователям, что он страдает расстройством психики. Сейчас ребенок проходит стационарную психиатрическую экспертизу, ее результаты будут известны уже в ближайшее время.

После проведения экспертизы мальчик на время будет передан в приют.

- Это временная мера. До окончания предварительного следствия, то есть до 20 апреля, родственникам отказано в оформлении опеки над ребенком, - пояснили "КП" источники близкие к следствию.

Взять мальчика на воспитание планирует его 65-летняя бабушка, Ирина Куликова. Женщина уже собрала все необходимые документы и ждет не дождется, когда же ей передадут ребенка. Несмотря на тяжесть статьи, мама мальчика до сих пор не была лишена родительских прав.

Напомним, перепуганного мальчишку нашли случайно проезжавшие по МКАД водители. Ребенок рассказал им, что так его наказала мама.

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