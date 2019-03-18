Почему врачи не смогли спасти жизнь Юлии Началовой

- Только из-за подагры то, что случилось с Началовой, не произошло бы, - говорит Ольга Рождественская, врач-эндокринолог, диетолог, член Американской и Китайской ассоциации эндокринологов, к. м. н. - Уверена, что сепсис пошел на фоне критического подъема сахара в крови.

- А почему при повышенном сахаре не заживают раны?

- Это аксиома. Все врачи знают, что при повышенном уровне глюкозы в крови любые раны могут перейти в заражение крови, при присоединении вторичных инфекций может начаться заражение вплоть до сепсиса и летального исхода. Сладкое все любят, микроорганизмы тоже. И воспаление идет стремительно.

- Но у Началовой раньше не было диабета...

- Значит, произошел дебют (начало) диабета. Без этого до заражения крови бы не дошло.

- Если у человека ранка на ноге, когда нужно обращаться к врачу?

- Вообще не надо ждать. Если ранка не заживает, сразу стоит задуматься, почему. Если у вас идет воспаление, допустим, после педикюра, надо обратиться к доктору. Он проведет необходимые обследования. И первым делом вам измерят сахар.

- Какую роль в этой печальной истории могла сыграть подагра?

- Подагру раньше называли болезнью богатых. Это иммунное заболевание имеет генетическую предрасположенность - от родственников передалось, грубо говоря.

При подагре идет отложение мочевой кислоты. У Началовой могло ухудшиться состояние и вследствие избыточного потребления белка - допустим, при диетах. Но это не так критично. Именно повышение сахаров наиболее опасно. Но надо понимать, подагра ухудшает функцию почек и может вызывать почечную недостаточность.

Обострение подагры плюс травма ноги - все это могло сыграть свою роль и вызвать мощнейшую декомпенсацию диабета (то есть резкое повышение уровня сахара в крови. - Ред.) вплоть до полиорганной недостаточности. Это когда одновременно перестают работать почки, печень, отказывают другие органы. Очень опасная ситуация и, как правило, летальная.

Здоровый организм не мог дать такой быстрый сбой от простой травмы ноги. Для этого должно месяцами все нагнаиваться, присоединиться вторичная инфекция и так далее…

Что важно знать всем людям с диабетом. Если подхватили вирусную инфекцию или грипп, воспаление легких, травму ноги - в любой нестандартной ситуации организму требуется больше инсулина для того, чтобы справиться с воспалением. Иначе может быстро развиться целый ряд осложнений. Они между собой связаны, и одно ухудшает другое.

Кстати, бывают люди, которые склонны к острым изменениям показателя сахара. Бывает стрессовое повышение сахара. Возможно, нечто такое было и у Началовой.

Но я все-таки думаю, у нее в анамнезе был диабет.

СПРАВКА «КП»

Современная медицина связывает развитие подагры с накоплением в организме мочевой кислоты (ураты). Кристаллы солей ураты скапливаются в ткани суставов и провоцируют воспаление, которое сопровождается сильными болями и образованием уродующих шишек. Начинается все с суставов ног, постепенно болезнь сжирает все новые суставы. Кристаллы мочевой кислоты откладываются в шишки не только на коже, но и на внутренних органах - почках, клапанах сердца, сосудах. 20 процентов больных подагрой умирают от наступившей почечной недостаточности. Также болезнь провоцирует развитие гипертонии и сахарного диабета. (Читайте подробнее "Что такое подагра и насколько она опасна")

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