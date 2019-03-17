2019-03-17T01:33:54+03:00
Общество

Здоровье Юли Началовой могло подкосить «лекарство для похудения»

Певица сбросила 25 килограммов, чтобы угодить супругу
Кира БУЛЫЧЕВА
Поделиться:
Юлия Началова умерла на 39-м году жизниЮлия Началова умерла на 39-м году жизниФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

После трагической смерти Юли Началовой в 38 лет, ее поклонники не могут понять, что могло подорвать здоровье молодой активной девушки? Такой букет болезней - подагра, диабет, волчанка - должен был «вырасти» не на пустом месте. И многие смотрят в прошлое, когда артистка очень сильно похудела.

Юлия Началова действительно очень заметно, а главное, резко, всего за полтора месяца, сбросила 25 килограммов, избавившись от подростковой пухлости. Сама Началова говорила: «Сначала я пила воду. А потом уже ничего не пила и не ела. Я просто довела себя до анорексии. Конечно, я не была довольна собой. Сейчас, если сталкиваюсь в альбоме с фотографиями того периода, не узнаю сама себя».

Артистка рассказывала, что худеть она начала лишь для того, чтобы угодить ее тогдашнему супругу - солисту группы «Премьер-Министр» Дмитрию Ланскому. По ее словам, он хотел, чтобы жена-певица выглядела иначе, и поощрял ее старания похудеть. Остановилась Юлия, лишь когда услышала слова врача о том, что детей у неё не будет. После чего и ушла от мужа.

Юлия рассказывала, начала что худеть, чтобы угодить своему первому мужу Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Юлия рассказывала, начала что худеть, чтобы угодить своему первому мужуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В одном популярном паблике в соцсетях появилась версия от человека, по всей видимости, хорошо знакомого с ситуацией, что так сильно сбросить вес Началовой помог один препарат-диуретик. «Несколько лет она сидела на этом препарате (по этическим причинам мы не указываем название - авт.) Она пыталась избавиться от этой зависимости, но безуспешно. ... Таблетки ужасно сушат организм, лопаются капилляры вокруг глаз и тд. Вообще-то этот препарат обычно назначают пациентам с повышенным артериальным давлением — либо при тяжелых отеках (легких или мозга). Лекарство активно выводит калий и жидкость из организма, поэтому в больницах при его приеме постоянно контролируют данные анализов и гемодинамики (давление, пульс). Если принимать лекарство бесконтрольно, это может привести к резкому снижению артериального давления, а снижение уровня калия в крови чревато нарушениями сердечной деятельности. Подагра и развитие сердечных патологий стали следствием злоупотребления таблетками».

Резкие изменения массы тела не могли не отразиться на здоровье Юлии Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Резкие изменения массы тела не могли не отразиться на здоровье ЮлииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К слову, в то время газеты писали, что проблемы с почками начались именно после такого экстремального похудения. Значит, вполне вероятно, что осложнения после операции на груди, когда Юля сначала вставила, а потом избавилась от имплантов, могли усилить уже появившуюся патологию почек.

Вес все равно возвращался - после родов Началова весила 85 килограммов. Но опять же, быстро избавилась от лишних тридцати. Правда, артистка делилась лишь секретами правильных заправок для салатов и рецептами полезных блюд, ни разу не упоминая какие-либо препараты. Три года назад певица снова избавилась от ненавистных килограммов, став героиней светской хроники в разделе «певица продемонстрировала новую фигуру». Так что вне зависимости от того, пила Началова диуретики или нет, подобные резкие изменения массы тела не могли не отразиться на ее здоровье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельная красота: Ушла из жизни Юлия Началова - одна из самых недооценённых певиц нашего шоу-бизнеса

На 39-м году жизни в одной из московских клиник скончалась певица Юлия Началова. Конечно, поверить в это совершенно невозможно, но официальные источники не врут. Чаще всего, когда приходят новости об уходе артиста из жизни, это связано или с онкологией или с сердечно-сосудистыми заболеваниями - таковая печальная статистика. Когда мы читали о состоянии Началовой, то все казалось таким ... излечимым? Подагра, диабет - неприятно, но разве смертельно? Оказалось, что да (подробности).

Умерла певица Юлия Началова

В субботу, 16 марта, появилась информация о том, что умерла певица Юлия Началова. Как стало известно, артистка скончалась в больнице на 39-м году жизни. Печальную новость сообщила PR-директор певицы Анна Исаева. «Час назад перестало биться сердце нашей Юли», - написала она на своей странице в Instagram (подробности).

Названы причины смерти Юлии Началовой

Юлия Началова умерла от острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга. Звезда скончалась после операции. Врачи решили ампутировать ногу. Операцию организм певицы не перенес (подробности).

Звезды скорбят о Юле Началовой: Больно, несправедливо, рано

Алла Пугачева, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и другие звезды рассказали о том, каким человеком была ушедшая из жизни артистка (подробности).

«Показатели жизненно важных органов улучшились»: PR-директор Началовой рассказала о состоянии певицы после операции

Пиар-директор Юлии Началовой рассказала о том, что певица действительно перенесла операцию, в результате которой ее состояние несколько улучшилось, однако хирургическое вмешательство имело место еще несколько дней назад, а не в субботу, как пишут об этом в СМИ (подробности).

Юлия Началова в коме

Источник в медицинских кругах сообщил "Комсомолке", что утром, 12 марта, певицу ввели в искусственную кому. В свою очередь, помощница Началовой не в силах сдерживать эмоции. Она опубликовала свежее сообщение о состоянии здоровья певицы (подробности)

Началова на искусственной вентиляции легких: родители дежурят у кровати певицы

Певица Юля Началова находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое. Как подтвердил источник "КП", артистку действительно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (подробности)

"Запустили болезнь": врач откровенно рассказал о лечении Началовой в США

Рана на ноге не могла привести к таким тяжелым последствиям, уверен медик (подробности)

"Омолаживающие процедуры": Лоза назвал причину болезни Началовой

В близком окружении крайне скупо говорят о состоянии певицы (подробности)

Умерла певица Юлия Началова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Юлия Началова: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Ушел из жизни последний член экспертной группы, расследовавшей гибель Гагарина
Несколько лет назад обозреватель «КП» Александр Милкус записал рассказ генерал-майора авиации в отставке Анатолия Польского о том, что стало причиной катастрофы самолета первого космонавта планеты
Новости 24
В Сербии демонстранты ворвались в здание гостелевидения
Специалисты расшифровали данные речевого самописца разившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8
Представители России и США обсудят ситуацию в Венесуэле
В Сети появилось последнее прижизненное видео с Юлией Началовой
В Москве автомобиль ДПС врезался в столб, пострадал инспектор
Мадуро объявил о начале новых военных учений в Венесуэле
В Сирии мирные жители подорвались на заложенной боевиками ИГ* мине
«Она была безумно красива, но не гналась за пиаром»: Волочкова прокомментировала смерть Началовой
В Париже в ходе протестов «желтых жилетов» пострадали 60 человек
«Юлю убил сахарный диабет»: Прохор Шаляпин рассказал о дружбе с Началовой
Порошенко сократил отставание от Зеленского в предвыборном рейтинге
Пенкин последний раз видел Началову на съемках "Один в один"
Режиссер Марлен Хуциев попал в реанимацию
Убитый горем отец объявил причину смерти Началовой
Международный валютный фонд заблокировал перевод 500 млн евро для Украины
Рогозин назвал сроки начала испытаний модуля «Наука»
Юля Началова умерла в окружении семьи
В Румынии построили шоссе длиной в один метр
Прах звезды «Беверли Хиллз, 90210» Люка Перри развеяли над его фермой в США
На Украине сторонники «новой церкви» заблокировали верующих в храме УПЦ
Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами