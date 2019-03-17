Здоровье Юли Началовой могло подкосить «лекарство для похудения»

После трагической смерти Юли Началовой в 38 лет, ее поклонники не могут понять, что могло подорвать здоровье молодой активной девушки? Такой букет болезней - подагра, диабет, волчанка - должен был «вырасти» не на пустом месте. И многие смотрят в прошлое, когда артистка очень сильно похудела.

Юлия Началова действительно очень заметно, а главное, резко, всего за полтора месяца, сбросила 25 килограммов, избавившись от подростковой пухлости. Сама Началова говорила: «Сначала я пила воду. А потом уже ничего не пила и не ела. Я просто довела себя до анорексии. Конечно, я не была довольна собой. Сейчас, если сталкиваюсь в альбоме с фотографиями того периода, не узнаю сама себя».

Артистка рассказывала, что худеть она начала лишь для того, чтобы угодить ее тогдашнему супругу - солисту группы «Премьер-Министр» Дмитрию Ланскому. По ее словам, он хотел, чтобы жена-певица выглядела иначе, и поощрял ее старания похудеть. Остановилась Юлия, лишь когда услышала слова врача о том, что детей у неё не будет. После чего и ушла от мужа.

Юлия рассказывала, начала что худеть, чтобы угодить своему первому мужуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В одном популярном паблике в соцсетях появилась версия от человека, по всей видимости, хорошо знакомого с ситуацией, что так сильно сбросить вес Началовой помог один препарат-диуретик. «Несколько лет она сидела на этом препарате (по этическим причинам мы не указываем название - авт.) Она пыталась избавиться от этой зависимости, но безуспешно. ... Таблетки ужасно сушат организм, лопаются капилляры вокруг глаз и тд. Вообще-то этот препарат обычно назначают пациентам с повышенным артериальным давлением — либо при тяжелых отеках (легких или мозга). Лекарство активно выводит калий и жидкость из организма, поэтому в больницах при его приеме постоянно контролируют данные анализов и гемодинамики (давление, пульс). Если принимать лекарство бесконтрольно, это может привести к резкому снижению артериального давления, а снижение уровня калия в крови чревато нарушениями сердечной деятельности. Подагра и развитие сердечных патологий стали следствием злоупотребления таблетками».

Резкие изменения массы тела не могли не отразиться на здоровье ЮлииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К слову, в то время газеты писали, что проблемы с почками начались именно после такого экстремального похудения. Значит, вполне вероятно, что осложнения после операции на груди, когда Юля сначала вставила, а потом избавилась от имплантов, могли усилить уже появившуюся патологию почек.

Вес все равно возвращался - после родов Началова весила 85 килограммов. Но опять же, быстро избавилась от лишних тридцати. Правда, артистка делилась лишь секретами правильных заправок для салатов и рецептами полезных блюд, ни разу не упоминая какие-либо препараты. Три года назад певица снова избавилась от ненавистных килограммов, став героиней светской хроники в разделе «певица продемонстрировала новую фигуру». Так что вне зависимости от того, пила Началова диуретики или нет, подобные резкие изменения массы тела не могли не отразиться на ее здоровье.

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