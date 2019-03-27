Тройка отстающих: Порошенко оппонирует с Путиным

Сменивший за свою политическую карьеру четыре партии (взгляды на развитие государства которых иной раз были диаметрально противоположны) и прошедший недолгий путь от покровителя Украинской православной церкви до ее хулителя, Петр Порошенко за три дня до выборов назвал-таки своего главного оппонента в президентской кампании. И это не Зеленский, а тот, без которого не обходится ни одна публичная речь главы Украины, будь то митинг или телеинтервью.

- Я этого не стесняюсь и говорю это открытым текстом, потому что остальные боятся это делать, - это Путин!

«Если бы эта фамилия действительно была в бюллетене, Владимир Зеленский, скорее всего, не добрался бы до второго тура. Как и все остальные», - шутят в украинской блогосфере.

К слову, невестка Петра Алексеевича - гражданка России.

Тимошенко хочет Зеленского

Старожил украинской большой политики уже не раз была близка к заветной цели. Но впервые ей приходится всерьез конкурировать с новичком. И это бьет по ее самолюбию.

- Володя – это своеобразный тест на способность нации к политическому самоубийству. Да, отплатить политикам нужно, но при этом не себе… Как человека я его очень уважаю, как политика я просто его не понимаю, - признается Юлия Владимировна накануне выборов. - У Володи Зеленского приблизительно 40% - это люди, которые никогда не ходили на выборы. И поэтому есть два варианта. Первый – если придут те, кто голосуют за Зеленского, то мы с ним будем во втором туре. А если не придут его люди, то мы будем с Порошенко… Хочется все-таки с Володей Зеленским выйти во второй тур.

Бойко готов на референдум по Донбассу

Украинская социология - штука гибкая. В один и тот же день по разным опросам во второй тур с Зеленским могут выйти сразу несколько человек. И после стремительного визита Юрия Бойко в Россию отдельные институты выставили его сразу на второе место.

- Чтобы достигнуть мира, нет другого пути, кроме как садиться за стол переговоров. Без компромисса, без того, чтобы услышать все стороны конфликта, не может быть политико-дипломатического решения, - заявил Бойко по возвращении из Москвы. - Перед подписанием мирного договора нужно провести референдум и получить одобрение людей.

Супруга бывшего министра топлива и энергетики Украины, кстати, по декларации, получает доход в одной из российских компаний и хранит деньги в российском банке.

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