Олег Кашин: «Если победит Порошенко, России нужно раздать паспорта в Донбассе»

Все предварительные результаты выборов на Украине говорят о том, что будет второй тур. Петр Порошенко против комика Владимира Зенеского. Но как это изменит политику Киева? Нужно ли Москве признавать выборы? И изменит ли это положение дел в Донбассе? Об этом «КП» поговорила с публицистом Олегом Кашиным.

«ПРОПАГАНДА НЕ СРАБОТАЛА»

- Нужно ли признавать эти выборы? Их считают самыми грязными, когда за Порошенко массово вкидывали голоса.

- Ваш вопрос запоздал ровно на пять лет. В 2014 году непризнание результатов украинских выборов могло на многое повлиять, а сейчас-то чего? Нужно признавать, конечно, а «грязные выборы» в нашей политической культуре это не ругательство.

- У нас камеры даже на участках. А у них даже фотографировать на участках запрещено и при каждом участке - сотрудник СБУ. Это вообще за гранью. Как там могут подсчитать - заранее понятно.

- Да.

- Какую политику будет вести Зеленский, если победит?

- Очевидно, это будет совсем другая Украина, чем при Порошенко. Собственно, мы уже сейчас увидели другую Украину - видимо, слишком многие боялись говорить, что думают, и поэтому могло сложиться впечатление, что типичный украинец - это такой ультралоялист, который рвет на груди тельняшку и рычит «АТО, киборги, перемога» и что там еще положено. Цифры Зеленского и других четко антипорошенковских кандидатов показывают, что тема «Отечество в опасности» для украинцев не так важна, как можно было подумать, наблюдая их пропаганду. Это хорошая новость вне зависимости от того, что будет во втором туре.

Возможно именно Зеленский сможет изменить нынешний курс Украины.Фото: REUTERS

«МАЙДАНА НЕ ЖДИТЕ»

- Изменит ли свою политику Порошенко, если победит?

- А какие у него резоны менять политику? Если он победит во втором туре, это будет доказательством, что он все делает правильно.

- Тимошенко будет собирать майдан?

- Судя по всему, не будет, да и сложно себе представить, чтобы сейчас кому-нибудь был нужен майдан - время между турами ведь самое интересное для переговоров и интриг, а не для публичных мероприятий с неочевидными перспективами.

- Каким будет второй тур?

- Есть ощущение, что и мобилизуя тех, для кого неприемлем Зеленский, и используя доступные ему манипулятивные возможности, Порошенко все-таки выиграет во втором туре. Но я надеюсь, что это во мне говорит наша «травма 1996 года» - мы-то в России всегда знаем, что на выборах победит действующая власть. Это может мешать нам адекватно оценивать то, что мы видим.

«ПОРОШЕНКО — УДОБНЫЙ ВРАГ»

- Кто выгоднее для России?

- К сожалению, официальной России выгоднее Порошенко. Как самый удобный враг, который ничем всерьез не угрожает, но на которого можно все валить в любой непонятной ситуации. Коломойский, который, как считается, стоит за Зеленским, более ненавистен для официальной России.

- Что России делать на фоне этих выборов?

- Если верна догадка, что Россия подыгрывает Порошенко, я бы ждал от нее шагов, которые он мог бы использовать в своей предвыборной риторике - мол, посмотрите, что творит Россия. И в этом смысле хотелось бы, чтобы Россия натворила что-нибудь, от чего станет лучше людям в ДНР и ЛНР - паспорта свои стала бы раздавать или еще что-то.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700407" frameborder="0"></iframe> Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский пообещал не призывать к майдану, а Тимошенко перевела стрелки

Спецкор «Комсомолки» понаблюдала, как голосовали главные кандидаты на пост президента Украины (подробности)

МНЕНИЕ

Политолог: Американцы запретили Порошенко фальсифицировать более, чем на 10 процентов

Сергей Марков прокомментировал «КП» данные экзитполов, которые пришли из Украины уже днем — то есть ранее того времени, когда они могли быть опубликованы официально (подробности)

В ТЕМУ

Эксперт о выборах президента Украины: Порошенко удалось распылить голоса тех, кто был против него

Директор института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов рассказал «КП» о неожиданностях украинских выборов (подробности)