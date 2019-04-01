Никита Исаев: «Тимошенко может стать премьером при Зеленском»

Все предварительные результаты выборов на Украине говорят о том, что будет второй тур. Петр Порошенко против комика Владимира Зенеского. Но как это изменит политику Киева? Об этом «КП» поговорила с директором Института актуальной экономики Никитой Исаевым.

«ПРОПАГАНДА НЕ СРАБОТАЛА»

- Нужно ли признавать эти выборы? Их считают самыми грязными, когда за Порошенко массово вкидывали голоса.

- Для меня вопрос признания их выборов не стоит. Относительно фальсификаций - то это заявления проигравших и не прошедших во второй тур. Оснований для непризнания лично я не наблюдаю, да и отрыв Зеленского столь существенен, что заниматься политическим популизмом уровня Жириновского, внося законодательные инициативы по непризнанию Россией выборов, является лишь попыткой прозвучать в актуальной информационной повестке.

- Какую политику будет вести Зеленский, если победит?

- Зеленский для меня, как и для большинства тёмная лошадка. Многое будет зависеть от группы продержавших его иных кандидатов в президенты, а также от результатов выборов в Верховную Раду осенью. Полагаю, что весьма вероятен тандем Зеленский - президент, Тимошенко - премьер-министр. И это означает, что курс на сближение с западом продолжится. Отношения же с Россией во многом будут зависеть от самой России. Если будет продолжаться анти-киевская истерия в российских СМИ, то без сомнения сближения не предвидется.

«ШОУМЕН ВОЗЬМЕТ 60%»

- Изменит ли свою политику Порошенко, если победит?

- Победа Порошенко разумеется возможна. Но шансы на неё крайне малы. И если же всё-таки она состоится, то это будет уже иной Порошенко. И не потому что ему придётся менять векторы своей внешней политики, а потому что внутри страны он будет президентом, сильно проигравшем в первом туре. А значит давление на него будет гораздо сильнее и вариантов для манёвра существенно меньше. Но России это не коснётся. В Украине полный консенсус относительной действий России в отношении Украины - мы агрессор и оккупант.

- Тимошенко будет собирать майдан?

- Не думаю. Уверен, она уже смирилась с поражением в первом туре и сейчас её основной задачей является добиться должности премьер-министра при президенте Зеленском. Причём это будет сильный премьер, с весомыми полномочиями от Верховной Рады и гораздо более сильной коалиции с ней с партией Зеленского.

- Каким будет второй тур?

- Во втором туре все может быть крайне скучно, где Зеленский с избирателями Тимошенко, Вилкулом и Бойко набирают 60%+, а Порошенко с Ляшко и Смешко свои 40%. Но я не исключаю и разных весьма фантастических сценариев, например, отказ Зеленского от участия во втором туре в пользу Тимошенко. И тогда развитие событий может стать весьма любопытным и предсказать это практически невозможно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700407" frameborder="0"></iframe> Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

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