Внебрачный красавец-сын появился на похоронах Булдакова

В Большом зале Дома кино завершилась церемония прощания с 68-летним актером Алексеем Булдаковым, который трагически скончался в одной из гостиниц Улан-Батора. Большой неожиданностью для многих стало появление на похоронах 31-летнего внебрачного сына артиста Ивана.

Сотни человек пришли проститься с актером Алексеем Булдаковым. В фойе звучали песни из репертуара артиста - "Не для тебя цветут сады", "Одинокая гармонь", "Офицеры". А на экране мелькали кадры из многочисленных картин с участием покойного.

В Москве простились с Алексеем Булдаковым.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Проводить артиста в последний путь пришли многие знаменитости, в числе которых Леонид Якубович, Сергей Маховиков, Владимир Долинский, Всеволод Шиловский, Александр Панкратов-Черный и другие. Пришел проститься с отцом и его внебрачный красавец-сын Иван.

Молодой человек с матерью постоянно проживает на Мальте и в Москве практически не бывает. Многие присутствующие при появлении Ивана Булдакова отметили невероятное сходство мужчины с отцом.

Много лет назад у Алексея Булдакова случился роман с помощницей режиссера. Имя гражданской жены актера прессе неизвестно. Девушка родила от него сына Ивана. Алексей ушел от своей первой жены - актрисы Людмилы Кормуниной - к матери своего ребенка. Но когда Булдаков отправился в Москву на съемки, женщина полюбила другого и уехала к нему на Мальту.

Своего сына Булдаков в следующий раз увидел уже 16-летним юношей. Актер официально признал отцовство и поддерживал с парнем дружеские отношения. Иван получил образование в области туризма, строит карьеру в гостиничной сфере и свободно говорит на четырех языках.

Как писал сайт kp.ru, Алексей Булдаков скончался 3 апреля на 69-м году жизни. Сердце артиста остановилось в Монголии, куда он приехал на празднование дня рождения друга. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни - у актера оторвался тромб. Булдаков умер во сне.

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