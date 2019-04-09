Путин о переговорах с Эрдоганом: Если вы думаете, что мы друг друга только нахваливали, то это не так

Редко кому даже среди мировых лидеров удается провести с Владимиром Путиным целый день. Президент Турции Реджеп Эрдоган, прилетев в Москву в понедельник утром, не расставался в российским коллегой до позднего вечера. Причем лидеры за это время успели пообщаться сразу в четырех форматах - от Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией до встречи с представителями бизнеса двух стран.

Впрочем, Путин во время итоговых заявлений для прессы заверил, что разговор шел вовсе не комплиментарный.

- Если вы думаете, что у нас все переговоры были такими благостными, что мы друг друга только нахваливали и говорили о достижениях, это не так, - заявил президент России. - Это была деловая встреча сегодня, конкретная, деловая, рабочая встреча.

Во время этих "конкретных переговоров" главной точкой преткновения стала цена на российский газ. Турецкие партнеры хотели получить существенные скидки, им по-дружески объясняли, что цена рыночная. Более того, у России есть и ответные претензии.

- Мы, например, спорили по вопросам обложения сборами нашей металлургической промышленности, - привел пример Путин. - Для нас турецкие партнёры подняли ставку на 2–2,5 %, а для некоторых других стран понизили на 1,3 %. Я просто вам говорю, что не всё так благостно. Турецкие партнёры, конечно, борются за свои интересы, мы за свои интересы. Что касается энергоносителей, они формируются не по воле «Газпрома», они формируются рыночным способом. Таковы цены на рынке, они не назначаются «Газпромом» в директивном порядке.

При этом он обратил внимание гостей, что дело даже не в цене. Куда важнее, что Россия всегда держит свое слово.

- Я вам хочу сказать самое главное в этой части, дело в стабильности поставок российского газа, - заявил Путин. - У Турции много контрактов в области поставок газа, далеко не все выполняют свои контрактные обязательства, а Россия стабильно выполняет и по объёмам, и по ценам и действует на основе долгосрочных контрактов и, несмотря ни на какие ценовые показатели, создаёт базовые условия для развития турецкой экономики, потому что бизнес понимает, как он будет жить на перспективу, уверен в этих поставках.

Эрдоган обратил внимание на еще одну не самую яркую, но очень важную часть повестки - уход от доллара в торговле двух стран.

- Отношения между Россией и Турцией, расчёты в национальных валютах были основным элементом, основным пунктом наших переговоров. Я это хочу особенно выразить, - подчеркнул он. - Это постепенно будет увеличиваться. Несомненно, мы в настоящее время не находимся на желаемой точке.

Президентов спрашивали про ситуацию в Идлибе - еще в сентябре они договорились о том, как будут работать в сирийской провинции, но пока турецкой стороной сделано слишком мало.

- Идлибская проблема острая, - согласился Путин. - Действительно, нам пока не удалось выйти на те параметры, о которых мы в Сочи договаривались, но я считаю, что она решаемая. Мы в принципе выходим на патрулирование с двух сторон. Нам пока не удалось создать центр мониторинга, но уверен, что мы это сделаем. Да, не так быстро, как бы нам хотелось, движение идёт по этому направлению, но всё-таки это движение есть. Все террористические центры должны быть ликвидированы, уничтожены, мы будем к этому стремиться.

Эрдогана пытали - устоит ли Турция под давлением США, не откажется ли от покупки российских С-400?

- Дорожную карту по С-400 мы уже проложили, соответствующие шаги сделали, всё уже закончено, - с возмущением отверг подобные предположения президент Турции. - И после этого кто-то будет выступать с пожеланиями, рекомендациями: откажитесь от этого, – и не будет признавать наше мнение? Если мы уже договорились, подписали своё соглашение, естественно, мы будем продолжать двигаться дальше. Это наше суверенное право. Это наше решение. Никто не может требовать от нас отказаться от этого.

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