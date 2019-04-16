Пожарные потушили огонь в соборе Парижской Богоматери

СЕГОДНЯ 05:19 2019-04-16T05:24:40+03:00

Теперь идет проливка раскаленных конструкций, чтобы пожар в Нотр-Даме не вспыхнул вновь

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К этому часу французским огнеборцам удалось полностью потушить сильнейший пожар в соборе Парижской Богоматери, сообщил газете Le Figaro официальный представитель городской пожарной службы Габриэль Плюс. Однако работа не закончена: теперь проливают водой раскаленные конструкции.

«Возгорание потушено. Мы продолжим следить за оставшимися очагами и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы горение не возобновилось», - рассказал представитель парижских пожарных.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, один из главных символов Парижа вспыхнул вечером в понедельник, 15 апреля, около 18:50 по местному времени (19:50 мск). Огонь очень быстро охватил почти все здание. К счастью, в момент возгорания внутри никого не было: собор закрылся для посетителей примерно за пять минут до начала пожара.

Предположительно, возгорание началось на одном из верхних этажей собора, где проходили ремонтные работы. Сейчас здание почти полностью выгорело, обрушились один из шпилей и крыша. По оценкам экспертов, на восстановление собора может уйти несколько лет.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703400" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

ИСТОЧНИК KP.RU