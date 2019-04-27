Если бы Нобелевскую премию присуждали зрительским голосованием, у Бузовой бы их было несколько

Российский сегмент интернета начало потряхивать еще со вчерашнего вечера, а к сегодняшнему утру это потряхивание вылилось в настоящее землетрясение.

Вообще, пользователи соцсетей ворчат по поводу и без повода хаотично каждый день - то в Париже собор сгорит и вся лента становится заваленной картинками Нотр-Дама. Иные же на это возражают, мол, позвольте! Вон и в нашей стране полно церквушек покосившихся.

Или же какой-то актер что-то ляпнет странное, и вот из вех гаджетов на тебя смотрит человек, про которого бы ты и знать никогда бы не узнал.

Но нет! Он что-то ляпнул!

Особенно если с Украиной что-то связанное - ой мама, труба...

Пользователи сети осуждают! Негодуют.

СМИ сразу подключаются.

От заголовков типа «Пользователи сети высмеяли (условную) Волочкову за (условный) шпагат на..» уже подташнивает, если честно.

А сегодня Пасха - светлый всеми любимый праздник Опыт подсказывал, что сегодня я увижу много куличей и разноцветных яиц и цыплят желтых этих.

Но.

Беда пришла, откуда не ждали.

Вы подумайте только! Дочка Алсу победила в телешоу "Голос.Дети"! Ах-Ах!

Надо сказать, что шоу вроде "Голоса" я периодически смотрю с тещей на даче. Не могу сказать, что мне это очень нравится, но теща смотрит, а я как бы рядом сижу, залипаю немного. А вот с точки зрения бизнеса мне эта модель очень нравится. Спел кто-то хорошо, в финал пробился, и вот еще вчера никому не известный певец выступает где-то на дне города как хедлайнер. Страна большая, городов много, большие все за пару лет окучил - маленьких до конца жизни хватит.

Детей принципиально не смотрю. Ну, во-первых, зачем детишек так рано во взрослый страшный мир шоу-бизнеса закидывать - мне как родителю непонятно. Во-вторых, просто по человечески - споет какая-то маленькая девочка плохо, ей оценку плохую поставят, стоит она, плачет милаха, неприятно, короче.

Но народ-то смотрит, а, судя по сегодняшней повестке дня, очень хорошо смотрит.

Негодует!

Дочка Алсу же выиграла! Не какая-то там Дуня из Забайкалья! А были же другие! Тоже хорошо пели!

Послушайте, дорогие пользователи сети и телезрители, а вы сами-то голосовали? Отправили смс-ку за своего юного фаворита?

Сейчас в комментариях найдутся те, кто отправил. Предвижу.

Максим Галкин, вон, высказался, дескать они всей семьей за другого кандидата голосовали.

Константин Эрнст, вон, даже пересчет голосов по такому случаю устроить решил.

Чем закончится этот подсчет, если он будет честным, тоже предвижу - дочка Алсу наверняка их честно заработала.

Ну, как честно…

Дорогие пользователи сети, ведь вы же сами все понимаете, про все эти конкурсы с смс-ками.

У Микеллы Абрамовой 35,5 подписчиков в Инстаграм, у ее мамы больше двух миллионов! Со своими пятнадцатью миллионами подписчиков голосовать за Микеллу агитировала Ольга Бузова. Так что Максим Галкин может, конечно, негодовать сколько угодно, но этим раньше заниматься нужно было.

Просто нужно принять как данность: все конкурсы со зрительским голосованием выигрывают те, у кого больше друзей. Они всегда пошлют смс, поставят лайк, поддержат. Если бы Нобелевскую премию выдавал бы не комитет ученых бородачей, а интернет-голосование, то у той же Бузовой их было бы уже несколько, пятнадцать миллионов подписчиков! Эй, Перельман, сколько там у тебя?

Как-то так.

Нечего тут возмущаться - все по правилам же.

Во всей этой ситуации мне жаль только саму Микеллу. Мама - великая певица, дочка старалась и победила. Теперь весь этот шум расстраивает ее, наверное. Пользователи сетей ведь совсем не стесняются в выражениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Взлом системы»: Киркоров, Бузова и другие звёзды оказали дочке Алсу медвежью услугу

На одиннадцать часов утра субботы Первый канал никак не прокомментировал ситуацию вокруг финала детского «Голоса». Но источник «КП» подтвердил, что на канале, мягко говоря, переполох. Напомним, зрителей возмутила неожиданная победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой в финале проекта «Голос. Дети» в минувшую пятницу (подробности).