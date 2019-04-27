2019-04-27T15:00:41+03:00
Звезды

Алсу хранит молчание после победы дочки в детском "Голосе" и отключила комментарии в Инстаграме

Младшая дочь певицы 26 апреля сенсационно выиграла песенный конкурс
Ольга ЛИБГАРДТ
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Артистка присутствовала на всех выступлениях наследницы, поддерживала дочкуАртистка присутствовала на всех выступлениях наследницы, поддерживала дочкуФото: Instagram.com
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Певица Алсу пока никак не отреагировала на победу своей младшей дочери Микеллы Абрамовой в телевизионном конкурсе "Голос. Дети". Девочка выиграла шоу, которое идет на Первом канале.

Алсу хранит молчание - артистка не отвечает на звонки и закрыла возможность оставлять сообщения в Инстаграме под последним фото, которое она опубликовала за несколько часов до финала детского "Голоса". Возможно, певица сильно устала после эмоционально напряженного вечера и хочет провести время в кругу семьи. Артистка присутствовала на всех выступлениях наследницы, поддерживала дочку, плакала от радости и гордости за нее.

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Алсу с дочкой Микеллой
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Ведь не каждый раз твой ребенок выходит в финал и выигрывает миллион рублей как победитель песенного конкурса. 10-летней Микелле Абрамовой это удалось. Школьница не только смогла вернуться в шоу после того, как ее исключили по решению наставницы Светланы Лободы. Девочка вышла в финал и победила.

Вот только после этой сенсации разгорелся скандал. Телезрителям показалось, что победила Микелла несправедливо. Первый канал, который транслировал шоу, заявил, что проведет проверку итогов голосования на конкурсе "Голос. Дети". Дело в том, что во время финала шестого сезона проекта оператором голосования были отмечены некоторые аномальности. Все выводы можно будет делать только после детальной проверки.

Как писал сайт kp.ru, дочь певицы Алсу 10-летняя Микелла Абрамова победила в телевизионном конкурсе-шоу "Голос. Дети" по итогам зрительского СМС-голосования. Финал проекта транслировался вечером 26 апреля в прямом эфире Первого канала. После этого в соцсетях разгорелся скандал. Свое мнение высказали не только обычные зрители, но многочисленные звезды шоу-бизнеса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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