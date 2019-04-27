"Начнут жалеть": Наталья Штурм дала совет дочке Алсу

Известная певица Наталья Штурм высказалась по поводу скандала вокруг детского "Голоса". Исполнительница хита "Школьный роман" дала совет дочке Алсу после сенсационной победы в шоу.

Наталья Штурм, как и многие ее коллеги по сцене, не смогла пройти мимо ситуации, которая сложилась вокруг конкурса "Голос. Дети". Она отметила, что результаты финала не справедливы.

"Зрители Проекта «Голос. Дети» ждут справедливости. Она очевидна - лучшая не Микелла, увы. Ее можно со временем вытянуть на хороший уровень, задатки есть, крепкие ноты, усердие, плюс возможности родителей...", - заявила певица в своем блоге.

nataliashturm Наталья Штурм обратилась к дочке Алсу

Она посоветовала дочке Алсу отдать памятную статуэтку и выигрыш - миллион рублей - другому финалисту конкурса. "Кстати, о возможностях. Миллион рублей отдайте парню. Ержан Максим достоен получить хотя бы этот приз... А статуэтку хорошая девочка Микелла пусть подарит тому сопернику, кому велит ее сердце... Это будет красиво с ее стороны и сразу погасит волну негатива. Начнут жалеть уже Микеллу - народ любит великодушные поступки",- констатировала вокалистка.

Она также сообщила, что знает о том, что сказала Светлана Лобода - наставница дочки Алсу в проекте другому финалисту: "Знаю, слышу что говорит Светлана Лобода Ержану, вцепившись ему в плечи: «Ты самый талантливый, у тебя все получиться, ты - лучший!» Больше она сказать не может, как бы ни хотела".

Штурм особо обратила внимание на еще один момент. По ее опыту, очень редко победитель певческого конкурса становиться всенародно любимой звездой. Как правило, вторые и третьи финалисты становиться по-настоящему успешными артистами.

"На месте Первого канала, учитывая поруганные чувства миллионов зрителей, будет правильно вообще не присуждать первого места. Оставить происшедшее как казуистику, недоразумение. Ибо выявить «странность голосования» практически невозможно, каждый смс не проверишь". - резюмировала Наталья.

Как писал сайт kp.ru, 26 апреля стал известен победитель детского "Голоса". Сенсационно шоу выиграла 10-летняя Микелла Абрамова. Дочь Алсу обошла конкурентов благодаря зрительскому голосования в эфире Первого канала.

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