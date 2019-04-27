2019-04-27T16:24:19+03:00
Звезды

"Начнут жалеть": Наталья Штурм дала совет дочке Алсу

Исполнительница хита "Школьный роман" отметила, что результаты финала детского "Голоса" не справедливы
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Наталья Штурм высказалась по поводу скандала вокруг детского "Голоса"Наталья Штурм высказалась по поводу скандала вокруг детского "Голоса"Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Известная певица Наталья Штурм высказалась по поводу скандала вокруг детского "Голоса". Исполнительница хита "Школьный роман" дала совет дочке Алсу после сенсационной победы в шоу.

Наталья Штурм, как и многие ее коллеги по сцене, не смогла пройти мимо ситуации, которая сложилась вокруг конкурса "Голос. Дети". Она отметила, что результаты финала не справедливы.

"Зрители Проекта «Голос. Дети» ждут справедливости. Она очевидна - лучшая не Микелла, увы. Ее можно со временем вытянуть на хороший уровень, задатки есть, крепкие ноты, усердие, плюс возможности родителей...", - заявила певица в своем блоге.

nataliashturmnataliashturm
Наталья Штурм обратилась к дочке Алсу
1270 отметок «Нравится»45 комментариевInstagram

Она посоветовала дочке Алсу отдать памятную статуэтку и выигрыш - миллион рублей - другому финалисту конкурса. "Кстати, о возможностях. Миллион рублей отдайте парню. Ержан Максим достоен получить хотя бы этот приз... А статуэтку хорошая девочка Микелла пусть подарит тому сопернику, кому велит ее сердце... Это будет красиво с ее стороны и сразу погасит волну негатива. Начнут жалеть уже Микеллу - народ любит великодушные поступки",- констатировала вокалистка.

Она также сообщила, что знает о том, что сказала Светлана Лобода - наставница дочки Алсу в проекте другому финалисту: "Знаю, слышу что говорит Светлана Лобода Ержану, вцепившись ему в плечи: «Ты самый талантливый, у тебя все получиться, ты - лучший!» Больше она сказать не может, как бы ни хотела".

Штурм особо обратила внимание на еще один момент. По ее опыту, очень редко победитель певческого конкурса становиться всенародно любимой звездой. Как правило, вторые и третьи финалисты становиться по-настоящему успешными артистами.

"На месте Первого канала, учитывая поруганные чувства миллионов зрителей, будет правильно вообще не присуждать первого места. Оставить происшедшее как казуистику, недоразумение. Ибо выявить «странность голосования» практически невозможно, каждый смс не проверишь". - резюмировала Наталья.

Как писал сайт kp.ru, 26 апреля стал известен победитель детского "Голоса". Сенсационно шоу выиграла 10-летняя Микелла Абрамова. Дочь Алсу обошла конкурентов благодаря зрительскому голосования в эфире Первого канала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алсу хранит молчание после победы дочки в детском "Голосе"

Младшая дочь певицы 26 апреля сенсационно выиграла песенный конкурс (подробности)

Пелагею призвали к ответу за скандальную победу дочки Алсу в детском "Голосе"

Телезрители не могут прийти в себя после финала детского "Голоса" [видео] (подробности)

Максим Галкин в шоке от результатов шоу "Голос.Дети"

Победа Микеллы Абрамовой возмутила даже ее наставницу Светлану Лободу [видео] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Победа дочки Алсу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос.Дети»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Медведев поручил сделать графики работы детсадов и школ более гибкими
Медведев призвал наказать виновных в загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
Коломойский готов консультировать Зеленского на посту президента Украины
Венесуэла выходит из Организации американских государств
Коломойский вернется на Украину после объявления результатов выборов
В Уганде женщина родила 38 детей к своим 39 годам
Лодка путешественника Федора Конюхова попала на видео с борта самолета
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Песков рассказал, почему Путину не обязательно высыпаться
Американский эксперт рассказал о скором провале США на мировой арене
В центре Москвы загорелось одно из зданий Следственного комитета
Нагиев считает, что Первый канал организовал шоу «Голос. Дети» в рамках регламента
Путин: серьезной нагрузки на российский бюджет в связи с упрощенным предоставлением гражданства не будет
Путин: если переговоры с Зеленским начнутся, то речь пойдет о завершении конфликта в Донбассе
«Атлетико Мадрид» выставляет Диего Косту на трансфер летом
В Нигерии похитили двоих работников концерна Shell
Первый канал снял с эфира документальный фильм про шоу «Голос.Дети»
Украинцам могут упростить получение российского гражданства