"Лучше вообще глотку не драть": Лоза анекдотом высказался о скандале с дочкой Алсу

Скандал вокруг финала шоу "Голос. Дети" и победы 10-летней Микеллы Абрамовой заставил говорить практически всех известных исполнителей и продюсеров. Не остался в стороне и популярный певец Юрий Лоза.

Юрий Лоза прокомментировал сенсационную побуду дочери Алсу в шоу "Голос. Дети". Исполнитель хита "Плот" заявил, что не видел ни одного выпуска шоу и понятия не имеет, "кто и что там поет, также кто и с кем скандалит". Однако изначально музыкант оценивает любые детские конкурсы крайне отрицательно.

"Дело в том, что родители заранее планируют ребенку какую-то пожизненную деятельность, даже не разобравшись в его симпатиях или талантах. В частности, навязывают карьеру вокалиста. А ведь это можно делать лишь после того, как голос мутирует и станет взрослым", - уверен Лоза.

По его словам, в юном возрасте не стоит напрягать голосовые связки. "Лучше вообще глотку не драть, чтобы связки сформировались правильным образом. Но если больные на всю голову мамаши или папаши запрограммируют свое чадо на эстрадную жизнь, а голос не прорежется, то вместо талантливого дизайнера или художника они получат посредственно поющего шоумена с изломанной судьбой", - разразился гневной тирадой музыкант в своем Facebook.

Вокалист также заявил, что "все конкурсы заранее расписаны". "От подобных мероприятий не следует ждать честных результатов. Я хочу это проиллюстрировать анекдотом: «Предвзято голосуют не только у нас - скажем, на недавно прошедшем конкурсе "Мисс Туркменистан" победил 46-летний племянник главы местной администрации»", - резюмировал Юрий Лоза.

Как писал сайт kp.ru, ранее пресс-служба Первого канал заявила, что будет проведена проверка итогов зрительского голосования, по результатам которого Микелла Абрамова стала победительницей шестого сезона шоу "Голос. Дети". В настоящее время эксперты Group-IB, занимающейся информационной безопасностью, уже приступили к изучению аномально высоких результатов победительницы. По итогам голосования дочь Алсу из команды Светланы Лободы выиграла в финале проекта, набрав 56,5% голосов. За звание победителя в суперфинале боролись также Валерий Кузаков и Ержан Максим.

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