Песня Дункана Лоуренса из Нидерландов на «Евровидении – 2019»: Композиция Arcade принесла голландцу победу в конкурсе

Песня Дункана Лоуренса из Нидерландов на «Евровидении – 2019» набрала в Интернете уже более двух миллионов просмотров. Напомним, композиция Arcade принесла голландцу победу в конкурсе. Кстати, ее можно слушать онлайн на сайте «Комсомольской правды».

Дункан Лоуренс с песней Arcade.Победитель "Евровидения" 2019

Ранее мы сообщали, что представитель Нидерландов Дункан Лоуренс по итогам голосования зрителей и профессионального жюри получил 492 балла.

Дункан Лоуренс: «Это за большие мечты, это за музыку прежде всего»Фото: REUTERS

Второе место на «Евровидении – 2019» досталось исполнителю из Италии Алессандро Махмуду, который выступал с песней Soldi («Деньги») на двух языках – итальянском и арабском (465 баллов).

Исполнитель из Италии Алессандро Махмуд выступал с песней Soldi («Деньги»)Фото: REUTERS

Сергей Лазарев, представлявший Россию на песенном конкурсе в израильском Тель-Авиве, занял третье место (369 баллов). Название песни Scream, с которой Сергей Лазарев выступил на «Евровидении – 2019», в переводе на русский означает «Крик». Слова написала шведский сонграйтер Шэрон Вон, музыку – Димитрос Контопулос, а продюсером песни стал Филипп Киркоров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/708180" frameborder="0"></iframe> Сергей Лазарев: от Smash!! до «Евровидения».«Темненький» из Smash!! сумел стать Сергеем Лазаревым - самостоятельным и успешным артистом. И ему всё-таки удалось добраться до «Евровидения». Дважды.

Кстати, сразу же после того, как выяснилось, что Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения», «Комсомолка» взяла у него интервью, расспросив о впечатлениях от конкурса. Певец признался, что очень нервничал во время выступления.