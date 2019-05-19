2019-05-19T04:12:34+03:00
Евровидение-2019

Песня Дункана Лоуренса из Нидерландов на «Евровидении – 2019»: Композиция Arcade принесла голландцу победу в конкурсе

Песня Дункана Лоуренса из Нидерландов на «Евровидении – 2019» набрала 492 балла. Ее можно слушать онлайн на сайте kp.ru [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Победитель «Евровидения – 2019» – представитель Нидерландов Дункан ЛоуренсПобедитель «Евровидения – 2019» – представитель Нидерландов Дункан ЛоуренсФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Песня Дункана Лоуренса из Нидерландов на «Евровидении – 2019» набрала в Интернете уже более двух миллионов просмотров. Напомним, композиция Arcade принесла голландцу победу в конкурсе. Кстати, ее можно слушать онлайн на сайте «Комсомольской правды».

Дункан Лоуренс с песней Arcade.Победитель "Евровидения" 2019

Ранее мы сообщали, что представитель Нидерландов Дункан Лоуренс по итогам голосования зрителей и профессионального жюри получил 492 балла.

Дункан Лоуренс: «Это за большие мечты, это за музыку прежде всего» Фото: REUTERS

Дункан Лоуренс: «Это за большие мечты, это за музыку прежде всего»Фото: REUTERS

Второе место на «Евровидении – 2019» досталось исполнителю из Италии Алессандро Махмуду, который выступал с песней Soldi («Деньги») на двух языках – итальянском и арабском (465 баллов).

Исполнитель из Италии Алессандро Махмуд выступал с песней Soldi («Деньги») Фото: REUTERS

Исполнитель из Италии Алессандро Махмуд выступал с песней Soldi («Деньги»)Фото: REUTERS

Сергей Лазарев, представлявший Россию на песенном конкурсе в израильском Тель-Авиве, занял третье место (369 баллов). Название песни Scream, с которой Сергей Лазарев выступил на «Евровидении – 2019», в переводе на русский означает «Крик». Слова написала шведский сонграйтер Шэрон Вон, музыку – Димитрос Контопулос, а продюсером песни стал Филипп Киркоров.

Сергей Лазарев: от Smash!! до «Евровидения».«Темненький» из Smash!! сумел стать Сергеем Лазаревым - самостоятельным и успешным артистом. И ему всё-таки удалось добраться до «Евровидения». Дважды.

Кстати, сразу же после того, как выяснилось, что Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения», «Комсомолка» взяла у него интервью, расспросив о впечатлениях от конкурса. Певец признался, что очень нервничал во время выступления.

СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ - SCREAM ФИНАЛ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Киркоров: Лазарев «стабильно вошел в тройку лучших артистов Европы»
Победитель «Евровидения – 2019»: первое место занял представитель Нидерландов
Выступление Сергея Лазарева в финале "Евровидения" 2019: представитель России занял занял третье место
В Эстонии выступили против отмены антироссийских санкций
Эрдоган: По С-400 сделка завершена, потом речь пойдет и об С-500
Итальянская «Лига» призвала ЕС отменить санкции против России
Самолет SSJ-100, вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» Ержана Максима заявила, что их использовали
Сирийские ПВО снова отразили атаки со стороны Голанских высот
Взошла последняя в этом десятилетии Голубая луна
В Ленинградской области "Корюшка идет!"
Курц объявил выборы в парламент Австрии после отставки вице-канцлера
Финалист проекта "Голос. Дети" высмеял итоги шоу в рекламе
Минздрав сообщил, что в пригороде Баку горит торговый центр
В МИД КНР призвали США к сдержанности в отношении Ирана
Зеленский заявил, что создаст "неудобства" для Рады
Белоруссию отстранили от голосования на "Евровидении" 2019
Опытный образец российской ракеты "Монолит" появится в 2021-2022 годах
"Никаких изменений в ближайшее время не будет!" : российский политолог прокомментировал политические заявления Зеленского
Зарплаты бюджетников в Алтайском крае увеличатся на 15 процентов
Пресс-секретарь Зеленского назвала фейком опубликованную в Сети информацию о роспуске Рады
Россельхознадзор обнаружил мышьяк в креветках из Индии
ExxonMobil эвакуировала своих сотрудников с иранского нефтяного месторождения
На шоссе в Подмосковье фура снесла легковушку: погибли три человека
В Китае почти 500 человек оказались в зоне бедствия в результате сильнейшего землетрясения