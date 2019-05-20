Ксения Собчак стала генеральным продюсером канала "Супер". Кто как не гламурная блондинка знает толк в хайпе.

Ксения Собчак получила высокий пост в совместном детище "Газпром-медиа" и Yellow, Black & White. Освободившееся время от главредства в L’officiel и политических баталий блондинка отдала своему YouTube-каналу.

Но хорошо оплачиваемая работа никому не повредит. Ксения вернулась в некогда любимый холдинг, который когда-то сделал ее звездой. Для "Супера" эта сделка - выгодное вложение.

Собчак знает толк в хайпе, а значит сможет поднять рейтинги и узнаваемость бренда. Звезда будет принимать участие в проектах для сегмента развлекательного телевидения, говорится в сообщении пресс-службы медиахолдинга "Газпром-медиа".

Свою карьеру Ксения Собчак начинала как ведущая шоу "Дом-2", где она проработала с 2004 по 2012 год. Также была ведущей развлекательных и общественно-политических передач на различных телеканалах и радиостанциях. В 2012 году заняла пост главного редактора журнала SNC, а в 2014 году возглавила редакцию журнала L'Officiel.

Когда-то Собчак прославилась в шоу "Блондинка в шоколаде". Сейчас она активно занимается продвижением своей передачи "Осторожно, Собчак!" на YouTube. Гостями теледивы становятся звезды шоу-бизнеса. Очень часто после выхода программы возникают скандалы. Так было после съемок передачи с Анастасией Волочковой, которая обвинила Ксению в том, что та установила скрытые камеры в ее бане, а также копалась в ее вещах в спальне. А после выхода передачи с поющей ведущей Ольгой Бкузовой разразился скандал после высказывания Собчак о том, что Бузова поет в сельских клубах. За Ольгу вступилась певица Слава, гневно осадив Ксению за ее высказывания.