Гузеева схватила девушку за волосы

Лариса Гузеева на днях отметила 60-летие. Актриса активно ведет соцсети и делится с публикой событиями из жизни. Однако откровенность звезды очень часто выходит ей боком. Хейтеры постоянно критикуют актрису. Впрочем, сама звезда тоже не робкого десятка.

На этот раз гнев подписчиков вызвало неоднозначное фото, которое Лариса Гузеева разместила в своем блоге. Снимок сопровождала вполне безобидная подпись, которая диссонирует с картинкой. На фото Гузеева схватила за волосы девушку в тот момент, когда та поправляет ей брюки.

"Утро. Прекрасная моя Наташа-стилист. Обожаю и почти год ждала ее согласия на сотрудничество. Обычное утро перед съемками. Не спрашивайте, какой фирмы тапки, - не скажу", - оставила запись телеведущая программы "Давай поженимся".

_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева шокировала поступком

Снимок вызвал бурную дискуссию. Одни подписчики похвалили Ларису Гузееву за чувство юмора. Они предположили, что таким образом актриса помогает стилисту, собрав ее волосы, чтобы ей было лучше видно: "Наталье волосы мешают, Лариса их придерживает во время рабочего процесса. Что за истерия по поводу унижения и рабства?", "Лариса, вы провокатор", "Волосы держали, чтобы в глаза не лезли, пока Наташа наклонилась".

Другие же были не столь благодушны. Шокированная публика стала на все лады ругать Гузееву.

"Вечно выложите черте что!", "Не знаете, чем привлечь к себе внимание. Опустились ниже плинтуса!", "Неадекватное фото. Скорую помощь вызовите, у человека психоз", "Так нельзя. Ранее уважала Гузееву", "Полный садизм!", "Барыня проснулась... У холопов чубы затрещали", "Доминируй, властвуй, унижай", "Я от вас совсем никак не ожидала такого", "Это что то ненормальное", "Как вы могли себе такое позволить! И этот позор выложили на всеобщее обозрение! Я в вас очень разочарована!", "Уважаемая Лариса, что с вами происходит?", - негодуют подписчики.

Припомнили Гузеевой и ее наряды: "Да, Лариса, одевают тебя к съемкам на передачу "Давай поженимся" извини, конечно, но как деревенскую бабу!", "Полнейшая безвкусица, что в одежде, что в фото! Какой уж тут юмор?!".

Гузеева пока никак не отреагировала на нападки общественности. Но можно быть уверенными в том, что если ей что-то не понравится, она сразу же поставит публику на место. Не так давно актриса разразилась гневной тирадой и резко ответила хейтерам дочери. Ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале пригрозила недоброжелателям. "Я смотрю, появились недовольные тем, что я не даю терзать своих детей! Даже в диалог вступать с вами не буду. Не трогать! Огребете! Уже предупреждала", - осадила злопыхателей звезда.