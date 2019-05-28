"Вечно ходите в какой-то занавеске": Лолита напала на своего обидчика

Лолита Милявская стала гостьей YouTube-шоу блогера Ильи Соболева "Площадка для оскорблений". Певица вступила в юмористический баттл с украинским рэп-исполнителем Киевстонером. Главное, что должны были сделать артисты, - осыпать друг друга оскорблениями, чтобы максимально задеть соперника за живое.

По правилам шоу, чем круче и острее шутки, тем смешнее передача. Победителя определяют зрители и ведущие. Лолита и Киевстонер не стеснялись в выражениях и подчас довольно жестко высмеивали друг друга.

lolitamilyavskaya Лолите Милявской досталось от Киевстонера за выбор одежды

Так, Лолите Милявской досталось от Киевстонера за выбор одежды, которую рэпер сравнил с занавеской. "Вам нужно отдать свою одежду в "Жить здорово!", потому что вечно ходите в какой-то занавеске", - сказал певице 27-летний рэпер.

Артистка в долгу не осталась и напала на Киевстонера, заявив о его бросающейся в глаза полноте. "А если тебе отрезать голову, ты еще два дня будешь набирать вес", - парировала звезда, намекнув на формы оппонента.

kyivstoner Рэпер Киевстонер

Киевстонер упрекнул певицу в злоупотреблении алкоголем и указал на лишние килограммы. "Знаете, какое Ваше первое слово было? "О, хорошо пошла!", "Я бы очень хотел, чтобы таких певиц было намного больше, а не просто одна увеличивалась".

В свою очередь знаменитость пристыдила Киевстонера за заискивание перед его коллегой Бастой: "Тебя как настоящего рэпера много кто хочет убить. Их зовут холестерин, тромбоз и варикоз", "Вы молодец, что постриглись налысо, потому что так Ваша голова легче пролезает в ... Басте...".

Ведущие в итоге решили, что победу в оскорбительном баттле одержала Лолита Милявская. "Я бы хотела обратиться к моим подписчикам. Я этой ... занималась за деньги, прямо за большие деньги...", - иронично заявила напоследок Лола под безудержный хохот Киевстонера и ведущих.

Отметим, что Лолита известна своими едкими высказываниями по разным вопросам. Под критику певицы в разное время попадали не только обычные пользователи соцсетей, но и знаменитости. Так, в разное время звезда критиковала Филиппа Киркорова и Иосифа Пригожина. А когда Алена Апина выпустила клип на песню "Близость", чем вызвала шумиху и споры в Сети, Милявская без всяких церемоний осадила злопыхателей.