"Украла ковер": бывшая жена Малашенко сцепилась с Боженой Рынской

Бывшая супруга Игоря Малашенко обвинила Божену Рынску в краже ковра за 500 тысяч рублей и уже написала заявление в полицию. Елена Пивоварова сообщила, что предмет интерьера стал добычей вдовы усопшего основателя телеканала НТВ. В ответ светская львица заявила о пропаже важных документов и ноутбука.

За наследство Игоря Малашенко развернулась настоящая война. Бывшая жена медиаменеджера сцепилась с его вдовой. Дамы обменялись взаимные заявлениями о краже самого ценного и дорого. Пропали ковер, документы и компьютер. "Гражданка Рынска Божена Львовна совершила кражу ковра, принадлежащего ее бывшему мужу Малашенко Игорю Евгеньевичу и ей стоимостью 500 тысяч рублей", - говорится в заявлении, которое оказалось в распоряжении "Комсомольской правды".

В свою очередь, Божена Рынска обвинила дочь Елены Пивоваровой в том, что ее не пускают в дом в поселке Чигасово.

Рынска в свойственной ей манере поведала о краже в соцсети. Она посетовала на то, что ей пришлось побывать в полицейском участке. И единственным светлым пятном там был ее пес Люсик. "На фоне того ада, который на меня свалился, поразителен Люсик. Услада глаз и души. Отличный компаньон. Не вандалит. Таскается со мной везде. Был даже в полиции со мной. Людвиг Великолепный", - не нарадуется на домашнего питомца обозревательница.

Она также поведала о пропаже ценных бумаг. "Интересно, зачем люди воруют то, что элементарно восстановить? Например, смысл воровать собственноручно выданную доверенность, которая отработала уже? Чтобы сказать, что ее не выдавал никогда? Так господи, можно ж к нотариусу пойти, он по официальному запросу существование доверенности и подтвердил бы. А отрицающий выдачу свой доверенности за оговор бы условный срок мог получить. Или вот документы по квартирным сделкам? Все давным-давно в кадастре хранится...", - рассуждает Божена.

В связи с пропажей бумаг она сообщила и об исчезновении некой записной книжки. "Какая гадость. Еще и черненькую книжечку упереть, скрысить, пользуясь тем, что я без сознания лежу. Только пароли там старые", - злорадствует журналистка.

Как писал сайт kp.ru, бездыханное тело Игоря Малашенко обнаружила экономка. Медиаменеджер покончил с собой в Испании. Рынска не раз заявляла, что Елена Пивоварова могла пытаться целенаправленно травить 64-летнего бывшего супруга, чтобы добиться нужных ей подписей на документах. Незадолго до смерти он занимался бракоразводным процессом и разделом имущества. Речь идет о недвижимости в Испании, США, Лондоне, Москве, особняке в подмосковном Чигасово, банковских счетах, трастах. Пивоварова претендовала на 80% состояния Малашенко. Завещания Игорь Евгеньевич не оставил.18 марта в Москве состоялись его похороны. Могила одного из основателей НТВ находится рядом с местом погребения певицы Юлии Началовой на Троекуровском кладбище.

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