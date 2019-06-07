Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова

Пока Бари Алибасов находится в медикаметозном сне после того, как выпил средство для очистки труб, его адвокат Сергей Жорин разместил в своем блоге фото с репетиций похорон музыканта. На снимках участники "На-На" одеты в черное и стоят около шикарного гроба.

"Жизнь разделилась на две части. До крота и после! Рано похоронили Алибасова. Он еще всех вас переживет. Семь лет назад он отрепетировал свои похороны, а в завещании пытался прописать, чтобы наследники должным образом заботились о его коте. Кот уже давно помер, а наследники сами купили себе жилье", - подписал Сергей Жорин снимки.

Этими фотографиями он поздравил своего дорогого клиента с днем рождения: "Будь здоров, Бари. Завязывай с кротами. С Днем рождения".

advokatzhorin Рано похоронили Алибасова

В настоящее время Алибасов находится под наркозом. "Ему нужно отдохнуть, поэтому он под наркозом и проспит два дня. Надеемся, все обойдется", - рассказал Бари Алибасов-младший.

Поклонники верят, что с их кумиром все будет хорошо. Продюсер "На-На" находится в институте имени Склифосовкого. Пресс-служба музыканта уточнила, что врачи диагностировали у Бари Каримовича ожог пищевода четвертой степени, ожоги желудка второй степени и дыхательных путей. Появилось сообщение и о возможной операции звездному пациенту. Ему могут сделать трахеостомию, чтобы помочь обеспечить поступление воздуха в дыхательные пути. По последним данным, состояние 72-летнего Бари Алибасова по-прежнему тяжелое.

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