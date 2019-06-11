2019-06-11T18:16:24+03:00
Звезды

"Алибасова «Кротом» не возьмешь": Садальский назвал чудом пробуждение продюсера

Правда, музыкант потерял память и принимает Лидию Федосееву-Шукшину за медсестру
Ольга ЛИБГАРДТ
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Стас Садальский и Бари Алибасов в 2017 г.Стас Садальский и Бари Алибасов в 2017 г.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Станислав Садальский радуется счастливому пробуждению Бари Алибасова от медикаментозного сна. Актер опубликовал снимок улыбающегося продюсера и поведал о чуде.

"Смертельная доза едких щелочей «Крота» при приеме внутрь - 10-15 г... Но, врешь, Алибасова «Кротом» не возьмешь. Одно слово - чудо!", - подписал фотографию Станислав Садальский.

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Пока состояние 72-летнего Бари Каримовича, который провел пять суток в медикаментозном сне, оставляет желать лучшего. Он потерял память: никого не узнает, не помнит своего имени, а свою дражайшую супругу Лилию Федосееву-Шукшину принял за медсестру.

При этом продюсер верен себе. Хоть он и не может говорить, зато, очнувшись от сна, основатель группы "На-На" заулыбался, как младенец, мычал и махал руками. Сын опубликовал фото из больницы - лицо продюсера заросло щетиной, однако Бари Каримович и правда улыбается.

Сын Алибасова, который неустанно дежурил у постели звездного родителя, признался: "В какой-то момент отец отобрал у меня телефон, совсем как ребенок, и сделал селфи. Был этим очень доволен".

Напомним, Бари Алибасова доставили в больницу 4 июня после того, как он случайно хлебнул средство для очистки труб, спутав его с соком. Проглотив ядовитую жидкость для канализации, он получил ожоги пищеварительного тракта. Утром 6 июня медики приняли решение ввести Алибасова в медикаментозный сон. По прогнозам врачей, Алибасов из-за химического ожога уже никогда не сможет питаться самостоятельно. Также есть риск закупорки кишечника и внутреннего кровотечения в желудке. Тем временем Лидия Федосеева-Шукшина готовит иск в суд к производителям "Крота" из-за того, что яркая бутылка внешне напоминает упаковку с соком или йогуртом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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