Шойгу назвал причину пожара на АС-31: Огонь пошел из аккумуляторного отсека

Владимир Путин провел встречу с министром обороны страны Сергеем Шойгу. Темой для беседы стал пожар на подводной лодке в Баренцевом море. Президента в первую очередь интересовала причина пожара на аппарате, а также возможно ли восстановить судно.

- Установлена основная причина происшествия – это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение, - доложил Шойгу президенту.

Что касается ремонта, то восстановить лодку возможно. Военные привлекли к работе штаба конструкторов лодки и представителей промышленности. Им предстоит оценить объем работ, сроки ремонта и восстановления лодки.

- Первая оценка – ремонт возможен. В нашем случае не просто возможен, а обязателен. Сейчас оцениваем сроки, в какие мы этот объем можем выполнить. Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии. Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата. Целиком, - резюмировал Шойгу.

Напомним, что пожар на подводной лодке, предназначенной для изучения дна Мирового океана в интересах ВМФ России, произошел 1 июля. Погибли 14 моряков-подводников. Они отравились продуктами горения.

Примерная схема подводной лодки АС-31.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Путин поручил Шойгу подготовить предложения о награждении погибших моряков-подводников

Их несовершеннолетние дети будут на полном государственном обеспечении (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неизвестные подробности трагедии в Баренцевом море: Пожар шел с ураганной скоростью, дыхательные маски плавились

В Минобороны и Генштабе рассказали военному обозревателю «КП» Виктору Баранцу, что на самом деле случилось в подлодке, где погибло 14 моряков (подробности)

«На подлодке была элита страны»: Среди погибших на АС-31 «Лошарик» - два Героя России и капитаны 1 ранга

ЧП на российской подлодке АС-31 "Лошарик" унесла жизни 14 моряков. Все они были офицерами. Но официально их имена не называют. В Минобороны сообщили лишь, что подводники погибли в результате пожара на глубоководном аппарате, когда занимались научной работой – исследовали придонное пространство и дно Мирового океана. (подробности)