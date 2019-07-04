2019-07-04T10:23:08+03:00
Политика

Шойгу назвал причину пожара на АС-31: Огонь пошел из аккумуляторного отсека

Глава минобороны доложил Путину о причине пожара на АС-31 и восстановлении аппарата [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Мурманская область, Североморск Фото Лев Федосеев/ТАССМурманская область, Североморск Фото Лев Федосеев/ТАСС
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Владимир Путин провел встречу с министром обороны страны Сергеем Шойгу. Темой для беседы стал пожар на подводной лодке в Баренцевом море. Президента в первую очередь интересовала причина пожара на аппарате, а также возможно ли восстановить судно.

- Установлена основная причина происшествия – это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение, - доложил Шойгу президенту.

Что касается ремонта, то восстановить лодку возможно. Военные привлекли к работе штаба конструкторов лодки и представителей промышленности. Им предстоит оценить объем работ, сроки ремонта и восстановления лодки.

- Первая оценка – ремонт возможен. В нашем случае не просто возможен, а обязателен. Сейчас оцениваем сроки, в какие мы этот объем можем выполнить. Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии. Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата. Целиком, - резюмировал Шойгу.

Напомним, что пожар на подводной лодке, предназначенной для изучения дна Мирового океана в интересах ВМФ России, произошел 1 июля. Погибли 14 моряков-подводников. Они отравились продуктами горения.

Примерная схема подводной лодки АС-31. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Примерная схема подводной лодки АС-31.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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