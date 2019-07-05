"Я в больнице, а для него это пиар": Бари Алибасов обругал сына

Бари Алибасов стал гостем прямого эфира в студии Радио "Комсомольская правда". Продюсер не только подробно рассказал о том, что с ним произошло в тот злополучный день, когда он отравился средством для очистки труб, но и нелицеприятно высказался в адрес своего единственного сына.

С момента отравления Бари Алибасова "Кротом" прошел месяц. За это время его единственный наследник буквально не вылезает из различных шоу, раздавая интервью направо и налево о своем знаменитом отце. Бари Алибасов-младший не скрывает - он быстро понял, как можно заработать на ситуации с отравлением звездного родителя, и даже провел пиар-кампанию. "Я понял две вещи. Первое - СМИ будут рассказывать везде всякую чушь. Второе - все, кому не лень, будут пытаться заработать «бабки» на нашем горе. Я принял простое решение: вести информационную кампанию самому и огородить всех от денег, которые в этой информации присутствуют, - констатировал молодой человек. - Моя задача - заработать семье «бабок», сделать так, чтобы фамилия Алибасов была в медийном пространстве", - заявил в недавнем интервью на Первом канале звездный отпрыск.

"КП" вручила Бари Каримовичу именную обложкуФото: Иван МАКЕЕВ

Алибасов-младший не раз утверждал, что он был первым, кому позвонил продюсер группы "На-На" после того, как хлебнул "Крота". "4 июня я находился у себя в офисе. Мне позвонил отец. Подняв трубку, которую я не хотел изначально брать, потому что отец меня обычно третирует, я услышал его хриплый голос: «Сынок, умираю, отравился, срочно приезжай»". Бари Бариевич помчался к родителю домой. "Скорая" приехала одновременно с ним. По его словам, он застал отца в тяжелом состоянии.

Однако сам именитый продюсер заявил, что плохо помнит события того злополучного дня. Но он совершенно точно уверен, что не звонил сыну. "Я плохо что помню. Дважды я был во сне. Первый раз - две недели. Во второй раз - еще две недели. Я побывал в трех больницах. Сыну не знаю, как я мог позвонить. Телефона со мной рядом не было", - подчеркнул Бари Каримович.

Впереди у артиста долгая реабилитацияФото: Иван МАКЕЕВ

Он тут же обругал наследника за плохое поведение. "Мой сын - больной человек. Я в больнице, а для него это пиар", - сказал, как отрезал музыкант.

Продюсер уверен, что и в больницу Алибасов-младший к нему не приходил. "Сын гонит, его там не было. Он решил на этой теме как-то приподняться. Я сам-то путаюсь, а он и подавно не знает, что несет", - резюмировал Бари Алибасов.

Отметим, в настоящее время к Бари Каримовичу так до конца и не вернулась память. Продюсер продолжает питаться детским пюре, но позитивного настроя не теряет. Впереди у артиста долгая реабилитация. Но ему не привыкать преодолевать трудности.

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