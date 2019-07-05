2019-07-05T21:03:02+03:00
Звезды

"Я люблю кота и Лидию Николаевну": Алибасов уезжает в Черногорию

72-летний продюсер признался в пылких чувствах к актрисе [эксклюзив Радио "Комсомольская правда"]
Ольга ЛИБГАРДТ
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Бари Алибасов вот уже много лет влюблен, как мальчишка, в Лидию Федосееву-ШукшинуБари Алибасов вот уже много лет влюблен, как мальчишка, в Лидию Федосееву-ШукшинуФото: Иван МАКЕЕВ
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Бари Алибасов вот уже много лет влюблен, как мальчишка, в Лидию Федосееву-Шукшину. Несмотря на почтенный возраст супруги души не чают друг в друге. Именно 80-летняя актриса не отходила от постели продюсера после того, как он случайно хлебнул средство для очистки труб.

Бари Алибасов слабо помнит все, что с ним произошло с момента отравления. В первые минуты, когда он пришел в себя после медикаментозного сна в реанимации, он даже принял любовь всей своей жизни - жену Лидию Федосееву-Шукшину за медсестру. Однако истинное чувство творит чудеса. Все что касается актрисы, не в силах стереть из памяти даже ядовитый "Крот".

Продюсер стал гостем эфира Радио "Комсомольская правда" Фото: Иван МАКЕЕВ

Продюсер стал гостем эфира Радио "Комсомольская правда"Фото: Иван МАКЕЕВ

"Когда я очнулся в больнице, после того как хлебнул этой гадости кислой, у меня все время сидела Лида. Она все две недели держала меня за руку. Лида поздно вечером уходила, рано утром приходила, я тогда не говорил", - рассказал Бари Алибасов в эфире Радио "Комсомольская правда".

Именитый музыкант не скрывает: у него есть еще одна любовь. Это голый сфинкс Чуча. "Кот и Лида - мои самые большие любови. Это те люди, ради которых я живу. Хотя кот - мерзавец", - резонно отметил Бари Карпимович.

Чтобы порадовать любимую женщину, Алибасов решил вывезти ее к морю погреться на солнышке. "Я люблю кота и Лидию Николаевну. Но сейчас Лида приболела, - посетовал создатель группы "На-На". - Мы в Черногорию едем через пару дней, подлечиться".

Лидия Федосеева-Шукшина не отходила от постели продюсера после того, как он случайно хлебнул средство для очистки труб. Фото: Евгения ГУСЕВА

Лидия Федосеева-Шукшина не отходила от постели продюсера после того, как он случайно хлебнул средство для очистки труб.Фото: Евгения ГУСЕВА

Кстати, о судьбе кота продюсер беспокоится даже больше, чем о своей. Очнувшись после нескольких суток медикаментозного сна, Бари Каримович в первую очередь поинтересовался, как Чуча. И даже указал его в завещании. Именно поэтому музыканту не говорили о том, что любимый питомец сбегал из шикарных апартаментов музыканта в центре Москвы. За Чучу даже объявили вознаграждение в размере 800 тысяч рублей или выступление группы "На-На" на празднике. К счастью, все разрешилось само собой. Но не без денежных потерь. Чуча принести ущерб хозяевам в те самые 800 тысяч рублей, когда представителям артиста под видом Чучи подсунули другого лысика. Позже котик нашелся в центре единоборств по соседству с хоромами Алибасова. Там котов почитают за священных животных,поэтому от вознаграждения в 800 тысяч отказались.

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Бари Алибасов в эфире Радио Комсомольская правда : прямая трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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