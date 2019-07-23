2019-07-23T19:31:51+03:00
Звезды

Бывшая жена Джигарханяна в алом бикини назвала Шаляпина "будущим отцом"

Виталина Цымбалюк-Романовская показала фигуру в Сочи
Ольга ЛИБГАРДТ
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Виталина Цымбалюк-Романовская.Виталина Цымбалюк-Романовская.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала снимок в алом бикини. Красавица-пианистка наслаждается отдыхом на берегу Черного моря в Сочи. Бывшая жена Армена Джигарханяна выглядит как школьница.

"В краю магнолий плещет море...", - поэтично подписала фото Виталина Цымбалюк-Романовская. На снимке она продемонстрировала стройную фигуру в красивом купальнике. Волосы чаровницы распущены. Виталина попала в объектив камеры в тот момент, когда на нее набегают морские волны.

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Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала снимок в алом бикини
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Пользователи соцсети восторженно высказались о своей любимице и написали искренние комплименты фигуре девушки, сравнив ее со школьницей, русалкой и морской жемчужиной. Пианистка поделилась секретом красоты, ответив, что мало ест и почти отказалась от сладкого.

Многие стали интересоваться, куда подевался ее жених, музыкант Прохор Шаляпин, который ранее был вместе с ней в Сочи. "Он не жених, а «будущий отец». Вернулся на работу", - с улыбкой отреагировала экс-супруга актера Армена Джигарханяна.

Виталина Цымбалюк-Романовская уже около года состоит в отношениях с певцом Прохором Шаляпиным. Влюбленных часто можно увидеть вместе в различных шоу, на сцене и модных показах. Однако недавно стало известно, что его бывшая девушка Татьяна Гудзеева родила ребенка, заявив, что это сын Прохора. Шаляпин сомневается в своем отцовстве и требует проведения ДНК-экспертизы.

Виталину Цымбалюк-Романовскую все чаще видят в компании певца Прохора Шаляпина.В минувшие выходные читательница «КП» встретила скандальную парочку в столичном гипермаркете

ИСТОЧНИК KP.RU

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