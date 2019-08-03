Располневший Киану Ривз в полутопике и с ирокезом на голове похвастался кустистой бородой

Киану Ривз, которого называют самым скромным и дружелюбным актером Голливуда, удивил своих поклонников необычным видом. Любимец публики появился на людях с ирокезом, кустистой бородой и оголенным животом.

Киану Ривз в последнее время просто нарасхват. Он снялся в третьем "Джоне Уике", озвучил одного из персонажей "Истории игрушек - 4", стал лицом ожидаемой миллионами геймеров игры Cyberpunk 2077. И вот теперь занят в фильме "Билл и Тед". "Горжусь, что у меня есть возможность работать с крутыми людьми в крутых проектах", - объяснял свою востребованность актер.

Фотографии со съемочной площадки привели в восторг фанатов знаменитости. На снимках звезду "Матрицы" практически невозможно узнать. Артист предстал с ирокезом на голове, на его лице красовалась пышная борода. Кроме этого 54-летний актер надел полутопик, обнаживший живот, и черные джинсы.

Поклонники бурно отреагировали на байкерский облик Ривза. И хоть от их взгляда не ускользнуло, что Киану заметно располнел, они все равно признаются в любви кумиру. "Я поддерживаю новый стиль викинга-серфингиста", "Честно, кто из нас не проходил через эту фазу «пушистого могавка, гигантской бороды и полутопика»?", ", О, я не узнала. Большой живот и борода меня смутили, но он такой милый", - пишет публика.

keanu doing things on Twitter

Особо дотошные отметили, что прическа и борода Киану - ненастоящие. Фолловеры подметили, что на более ранних фотографиях со съемочной площадки фильма видно, что артист сбрил бороду.

В новой экранизации, которая должна увидеть свет в 2020 году, старые друзья Билл и Тед, не написавшие ни одного хита и превратившиеся в непутевых папаш, путешествуют во времени, чтобы найти вдохновение, спасти человечество и разобраться в собственной жизни. Помимо Киану Ривза в "Билле и Теде" снимаются Алекс Уинтер, Уильям Сэдлер, Самара Уивинг и Бригитт Ланди-Пейн.

Новая экранизация должна послужить продолжением "Невероятных приключений Билла и Теда" 1989 года, где, к слову, также играл Киану. В 1991-м в прокат выпустили вторую часть "Фальшивое путешествие Билла и Теда". Потом был написан сценарий третьей части, но до съемок дело так и не дошло. В марте 2019 года актер в одном из интервью сообщил, что картина все-таки выйдет.