2019-08-06T01:40:38+03:00
Звезды

"Как две капли воды": Татьяна Брухунова с ребенком произвела фурор

Помощница Евгения Петросяна впервые показала близкого ей человека
Ольга ЛИБГАРДТ
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С удовольствием Татьяна делится модными луками.С удовольствием Татьяна делится модными луками.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Татьяна Брухунова держит свою личную жизнь за семью печатями. Молодая помощница Евгения Петросяна хоть и является активным пользователем соцсетей, но в ее блоге не найти и намека на отношения с противоположным полом. Девушка пишет о саморазвитии, стиле, здоровом питании, а также много философствует. С удовольствием Татьяна делится модными луками, за что поклонники нарекли ее настоящей иконой стиля. Но один из недавних снимков по-настоящему удивил публику.

Татьяна Брухунова опубликовала фотографию, на которой позирует с маленьким мальчиком. На вид ребенку - не больше пяти лет. И он удивительным образом похож на Татьяну. Более того, малыш оказался ее близким родственником.

"Сегодня День рождения у этого классного парня! Мой первый крестник (он же племянник)! Кирилл! Будь здоровеньким всегда! Люблю!", - подписала фото Брухунова.

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Мой первый крестник!
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Больше никакой дополнительной информации о мальчике она не привела. Не известно также, откуда он родом и где живет. Сама Татьяна - уроженка Тульской области. Девушка не раз трепетно отзывалась о малой родине, правда, никогда не рассказывала, есть ли у нее братья и сестры. По некоторым данным, Брухунова - единственный ребенок в семье.

Поклонники наперебой стали обсуждать внешнее сходство крестника и крестной. Некоторые вообще решили, что это сын Татьяны.

"Он так похож на вас. Даже ямочки на щеках", "Как две капли воды", Как вы похожи Счастья и здоровья вам", "Да вы на одно лицо ", "Какая вы тут солнечная", "Крестнику - здоровья", "Улыбка одна на двоих!", "Счастливой жизни мальчику", "Я подумала, что сын", "Очень похож", "Племяш на тетю похож", "Ямочки и улыбка", "Вы так похожи, здоровья крестнику".

В какой-то момент Брухуновой даже пришлось отвечать подписчикам, что малыш рядом с ней - ее племянник: "Это потому что он приходится мне племянником", "Он мой племянник".

До Петросяна Брухунова охмурила его 73-летнего директора.Некоторым девушкам нравятся мужчины постарше. Например, молодой пассии Петросяна. Ведь до юмориста она успела охмурить и его 73-летнего директора. Почему же ей так нравятся те, кому за 70?

ИСТОЧНИК KP.RU

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