"Это не по-мужски!": молодая пассия Петросяна разразилась гневной отповедью

Татьяна Брухунова - девушка самодостаточная и независимая. Она активно ведет блог и, несмотря на нападки злопыхателей, никогда не вступает с ними в споры. Если ей кто-то не нравится, она просто отправляет неугодного фолловера в бан. Но кто бы мог подумать, что за интеллигентной внешностью и сдержанностью скрывается настоящий вулкан страстей. Молодая помощница Евгения Петросяна достаточно жестко отреагировала на жалобу одной из поклонниц.

На днях Татьяне Брухуновой написала девушка. Подписчица пожаловалась на своего мужчину. Она не знает, как ему сказать, что его фешн-советы, мягко говоря, ее достали. Помощница Евгения Петросяна близко к сердцу восприняла данную информацию и дала поклоннице совет.

"При первой же попытке разъяснить мне, что хорошо, а что плохо, если этот мужчина не Александр Васильев, в магазине одежды он бы услышал детальное разъяснение «ценности» его мнения", - начала гневную отповедь Татьяна.

bruhunova На днях мне написала девушка...

Она искренне не понимает мужчин, которые пытаются манипулировать выбором женщины. "Это не по-мужски! Это первое и самое главное! Это унижает вкус и самооценку женщины", - сказала, как отрезала Брухунова.

По ее мнению, единственная функция мужчины в магазине женской одежды - поощрять выбор "того самого" платья, в котором его дама особенно хороша. "Но отдавать директивы, советы и навязывать свою точку зрения - это пустое доминирование", - резюмировала эффектная шатенка.

Татьяна Брухунова довольно активно ведет блог и постоянно делится с поклонниками своими фотографиями, пишет о саморазвитии, стиле, здоровом рационе питания, а также много философствует. Она почти никогда не делится подробностями личной жизни, зато с удовольствием делится модными луками и обновками. Поклонники считают девушку настоящей иконой стиля и прислушиваются к ее советам в выборе того или иного наряда.

Кстати, Татьяну Брухунову называют не просто помощницей Петросяна, но и близким ему человеком. Эти слухи появились на фоне развода Евгения Вагановича с супругой Еленой Степаненко. Злопыхатели уверены, что именно она стала виновницей разрыва юмористов. Сама Брухунова утверждала, что не уводила юмориста из семьи. Как бы то ни было, сейчас юморист и его помощница наслаждаются курортной Ялтой. Евгений Ваганович приехал на гастроли в Крым, поэтому ничего удивительно в том, что Татьяна покинула продрогшую Москву и поехала на курорт, нет.