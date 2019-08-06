Обвиняемый в убийстве «девушки из чемодана» в изоляторе угрожал покончить с собой

«Комсомолка» уже писала, что обвиняемого в убийстве фотомодели Максима Гареева после ареста решили не перевозить в СИЗО, а оставить на несколько дней в изоляторе временного содержания. Следователю так проще вызывать его на допросы.

Как сообщил «КП» источник, близкий к следствию, после задержания Гареев угрожал в ИВС покончить с собой. Поэтому сотрудники первые дни приглядывали за ним.

Кстати, и в суде, во время ареста, мужчина сделал пространное заявление.

Максима Гареева после ареста решили не перевозить в СИЗО, а оставить на несколько дней в изоляторе временного содержанияФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Если б я мог отдать свою жизнь за ее (убитой Екатерины Караглановой, - Авт.), я бы это сделал. Я готов это сделать сейчас, если это возможно...

По словам источника, первые несколько суток в ИВС «выглядел прибитым, подавленным». Однако теперь пришел в себя.

Сегодня в изолятор временного содержания по ЗАО, где сидит Гареев, пришли правозащитники. Камеру «Кена» (так мужчина называл сам себя на сайтах с базами проституток Москвы) посетил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

В этом доме было обнаружено тело убитой девушкиФото: Александр РОГОЗА

- В камере сидят четыре человека. Все трое временных соседей Гареева - обвиняемые по статье «кража». Двое из них уже сидевшие, - говорит Мельников.

Телевизора в камере нет. Смотреть репортажи про кровавое убийство фотомодели и Instagram-блогерши Караглановой здесь негде. Поэтому время сокамерники коротают за игрой в шахматы.

- Кстати, у Максима Гареева сегодня день рождения, - продолжает правозащитник. - мы об этом, конечно не знали. Это сотрудники изолятора сказали, у них ведь на руках его метрики.

- Гареев свое 34-летие как-то отмечает?

- Да ему особо нечем. Передач у него не было. (Родители живут в Челябинске и после случившегося, судя по всему, не особо горят желанием участвовать в судьбе сына, - Авт.). Он сидит и пьет с сокамерниками чай. Вот и все. Ничего сладкого у них в камере нет. Гареев рассказал, что кормят их нормально, как в столовой. Утром давали пшенную кашу, на обед - гороховый суп и макароны с котлетой.

30 июля Кате могло бы исполниться 25 летФото: Личная страница героя публикации в соцсети

С правозащитниками Максим Гареев пообщался очень коротко. На все вопросы старался отвечать односложно.

- Максим сейчас больше думает, как он будет жить после отсидки, - накануне рассказал журналисту «КП» адвокат обвиняемого Камандар Караев. - Ему грозит от 6 до 15 лет. Мы рассчитываем, что с учетом признания вины и сотрудничества со следствием ему дадут минимальный срок.

В ближайшее время Максима Гареева должны направить на психиатрическую экспертизу, которая может продлиться около месяца.

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