Муж и мама приехали в больницу к Анастасии Заворотнюк

На фоне слухов об ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк, у которой, по некоторым данным диагностирована четвертная стадия рака мозга, ее близкие находятся рядом с актрисой. Муж Петр Чернышев и мама вечером, 14 сентября, срочно прибыли к ней в больницу на север-востоке Москвы.

Родственники актрисы были очень взволнованы, пишет "Пятый канал". В настоящее время звезда сериала "Моя прекрасная няня" введена в состояние медикаментозной комы. Анастасия Заворотнюк поступила в больницу в тяжелом состоянии.

У нее произошел отек мозга, а на фоне ослабленного организма началось воспаление легких. Официального заявления от семьи знаменитости пока не поступало.

Ранее стало известно, что некоторое время назад у Анастасии Заворотнюк усилились головные боли, а обезболивающие перестали помогать. По данным "Московского комсомольца", в ночь на 26 июня мама Заворотнюк вызвала "скорую" в их дом в поселке Крекшино.

Актриса обратилась за консультациями в онкоцентр Блохина и к нейрохирургам НИИ Бурденко. А потом - в частную клинику в Москве в районе станции метро "Тульская". Специалисты тогда обратили внимание на нарушение походки звезды. Это говорило о том, что локализация опухоли увеличилась. Отеки и полнота - последствия приема гормональных препаратов.

Консультация закончилась тем, что было решено ложиться в другую клинику. Все потому, что специализированное лечение уже было не показано. Ни о каких операциях или интенсивных терапиях речи не шло уже тогда.

Около полугода назад у Анастасии диагностировали подозрение на глиому - это самая распространенная опухоль головного мозга. Актриса довольно поздно попала в поле зрения онкологов. Основные симптомы - головные боли и рвота по утрам, которая приносит облегчение, долгое время списывались на отравление, стрессы и напряженный график работы. Когда страшный недуг подтвердился, Заворотнюк провели химиолучевую терапию, но желаемого эффекта это не принесло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/728749" frameborder="0"></iframe> Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

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