Гришаева довела поклонников до слез откровением о Заворотнюк

Новости о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк в последние дни одна тревожнее другой. По слухам, у актрисы четвертая стадия рака мозга, якобы она находится в опухолевой коме, а на фоне стресса и болезни у нее могла развиться полиорганная недостаточность. И пока родные актрисы хранят молчание, к взволнованным постам поклонников в соцсетях присоединились коллеги звезды сериала "Моя прекрасная няня".

В поддержку Анастасии Заворотнюк высказалась Нонна Гришаева. Она разместила фото необыкновенно красивой актрисы, сообщив, что молится за нее.

"Ты снилась мне сегодня... Прекрасная, утонченная, с глазами испуганной лани... Забилась в угол моей прежней квартиры и попросила тебя спрятать от журналистов... Я обнимала тебя и плакала от счастья, что с тобой все хорошо и ты прекрасно выглядишь... Молюсь за тебя...", - написала Гришаева.

Откровение звезды довело до слез поклонников. Они стали писать слова поддержки в адрес Заворотнюк, некоторые выкладывают в комментарии целые молитвы, люди сговариваются вместе сходить в храм и отстоять службу. Суть всех сообщений сводится к одному - подписчики верят в чудо и в то, что завтра Анастасия обратится к ним, скажет, что с ней все хорошо, что она смогла победить недуг и исцелиться.

grishaevanonna Ты снилась мне сегодня...

Напомним, ранее Филипп Киркоров признался, что молится за Анастасию. Теплые слова "прекрасной няне" сказали Андрей Разин и Николай Басков.

А Борис Смолкин, который вместе с Заворотнюк и Гришаевой провел несколько лет на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", сообщил, что находится в шоке от известий о состоянии здоровья Анастасии.

По словам Смолкина, он давно не встречался с Заворотнюк и знает о ней только то, что прочел в прессе, передает Teleprogramma.pro. "Это какой-то ужас, я даже не понимаю, как такое может быть вообще… Вроде бы всем миром ищут какое-то лекарство от этого, но пока ничего…", - посетовал расстроенный актер.

Напомним, Анастасия Заворотнюк и Нонна Гришаева вместе снимались в сериале "Моя прекрасная няня". Актрисы играли сестер, которые никак не могут поладить друг с другом. Примечательно, что Гришаевой предлагали главную роль, однако Нонна отказалась.

Слухи о проблемах со здоровьем у 48-летней Анастасии Заворотнюк распространились со скоростью вихря минувшим летом. Тогда на шее звезды заметили подозрительный шрам. Медики, к которым представители прессы обратились за консультацией, заявили, что рубец очень похож на тот, который остается после биопсии загрудинных узлов. В начале августа волна слухов о том, что у Заворотнюк рак, была спровоцирована заменой актрисы в спектакле "Все мужчины делают это".