"Пусть почаще привозят Настеньке дочку": папа Фриске нашел способ помочь Заворотнюк

Поклонники и коллеги Анастасии Заворотнюк молятся о выздоровлении актрисы, у которой, по некоторым данным, четвертая стадия рака мозга.

Владимир Фриске, отец умершей от рака Жанны Фриске, посоветовал родным Анастасии Заворотнюк принести к ней в больницу маленькую дочку Милу. Малышке в октябре исполнится годик.

"Самое главное, чтобы они были рядом. Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима. Все дни, что отведены Насте, надо быть рядом с ней. Даже если она без сознания, то чувствует, что близкие сейчас рядом и любят ее", - сокрушается безутешный отец.

По его словам, Жанна, которой поставили после рождения сына Платона диагноз глиобластома, все чувствовала. "Когда мы подходили к ней, брали за руку, то пульс у нее всегда учащался", - заверил мужчина.

Именно это помогло его тяжелобольной дочери бороться с недугом. "Жанна хотела до последнего вздоха быть рядом с Платоном. И, думаю, это правильно. Если есть такая возможность и позволяет ситуация, пусть почаще привозят Настеньке дочку. Это важно, поверьте»", - цитирует его Teleprogramma.pro.

Напомним, ранее стало известно, что Заворотнюк, у которой отек мозга, впала в опухолевую кому. Кроме этого ранее нейгрохирург объяснил, почему нельзя оперировать парализованную звезду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/728749" frameborder="0"></iframe> Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

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О том, что 14 сентября врачи прекратили интенсивное лечение находящейся в реанимации 48-летней Анастасии Заворотнюк, сообщил ряд интернет-ресурсов со ссылкой на собственные источники. В ожидании официальных новостей о здоровье актрисы за нее молятся не только поклонники, но и коллеги-артисты. Вслед за продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным пост в поддержку Заворотнюк оставил Филипп Киркоров (подробности)

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