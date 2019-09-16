2019-09-16T15:00:08+03:00
Звезды

Анастасия Заворотнюк работала по 12 часов в день, перед тем как узнала страшный диагноз

Актриса совсем себя не жалела
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Заворотнюк много работала последнее время.Анастасия Заворотнюк много работала последнее время.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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За новостями о состоянии Анастасии Заворотнюк, у которой, по некоторым данным, четвертая стадия рака мозга, следит вся страна. Актриса находится в реанимации под чужой фамилией, она впала в опухолевую кому, а ее близкие не комментируют происходящее. Меж тем, появляются неизвестные детали жизни звезды сериала "Моя прекрасная няня". Перед тем как узнать о болезни, актриса буквально работала на износ по 12 часов в день.

Муж звезды Петр Чернышев всегда старался во всем поддерживать любимую женщину. Он и сейчас ради нее прекратил гастроли, чтобы быть поближе к жене.

Из-за напряженного съемочного графика Анастасии Заворотнюк тяжело было тянуть трехэтажный особняк в Подмосковье на себе. Ей помогала домработница, которая занималась всем хозяйством. У актрисы также есть няня. Женщина долгие годы помогала воспитывать ей детей.

"У меня есть замечательная помощница. Мне активно помогает няня моих ребят Татьяна Петровна. С нами еще и моя мамочка живет. Она, конечно, тоже активно помогает", - делилась Анастасия в передаче "Ты не поверишь".

Актриса с трепетом и нежностью говорила о своем муже: "Видели, какой у меня красивый мужчина?". В прошлом году супруги отпраздновали оловянную свадьбу. Тогда Анастасия рассказала, что они с Петром могут подолгу не видеться из-за работы: "Он очень занят. Мы разъезжаемся надолго, и мы реально ценим каждую минуту, проведенную друг с другом".

"Мы можем найти время в течение дня, чтобы взять друг друга за руки и обняться", - в свою очередь, говорил Чернышев.

Напомним, Анастасия Заворотнюк в настоящее время подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. У артистки развились пневмония и полиорганная недостаточность. Звезда прошла химиолучевую терапию. Семья попросила молиться за здоровье Заворотнюк.

Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

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Информация о состоянии Анастасии Заворотнюк по-прежнему поступает из анонимных источников, однако продюсер «Ласкового мая» Андрея Разин подтвердил «КП», что актриса находится в больнице, медики ввели ее в искусственную кому. Также, по словам продюсера, подтвердился и диагноз, который изначально сообщил журнал «Тайны звезд». Речь идет о глиобластоме – одной из самых коварных и агрессивных опухолей головного мозга, сгубившей Жанну Фриске и Дмитрия Хворостовского (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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