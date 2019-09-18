«В Польше ее экстренно госпитализировали»: Стало известно, когда Заворотнюк диагностировали рак мозга

К сожалению, все больше подтверждений тому, что 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк борется за жизнь в одной из столичных клиник. Говорят, сейчас «прекрасная няня» подключена к аппарату ИВЛ, поскольку не может дышать самостоятельно.

В таком тяжелом состоянии, по слухам, Заворотнюк оказалась на фоне тяжёлого недуга - рак мозга.

Есть предположение, что поздняя беременность актрисы (год назад Настя родила своему мужу фигуристу Петру Чернышеву дочь Милу - прим.ред.) могла спровоцировать болезнь. А точнее гормональная терапия, которая предшествовала ей.

- После родов у Насти появились сильные головные боли. Уже зимой врачи диагностировали у Насти рак мозга. Но она продолжала сниматься, не отказывалась от работы, - рассказал «КП» друг Анастасии Заворотнюк. - Вот-вот должны выйти на экраны два ее новых фильма. Весной в поездке по Польше Насте стало плохо, она практически потеряла сознание. Ее экстренно госпитализировали в местную больницу, где какое-то время наблюдали. Потом вернулась в Москву, но недомогание не проходило, болезнь слишком быстро развивалась. В июне Петя Чернышев сказал Татьяне Навке, что вынужден покинуть ее ледовые шоу по семейным обстоятельствам. Сейчас мы звоним близким Насти, но они не берут деньги, которые мы им предлагаем.

Я думаю, Настя их попросила не взывать к помощи, она не хотела, чтобы ее жалели

Петр Чернышев был замечен в больнице у Анастасии Заворотнюк.

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