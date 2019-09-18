«В Польше ее экстренно госпитализировали»: Стало известно, когда Заворотнюк диагностировали рак мозга
К сожалению, все больше подтверждений тому, что 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк борется за жизнь в одной из столичных клиник. Говорят, сейчас «прекрасная няня» подключена к аппарату ИВЛ, поскольку не может дышать самостоятельно.
В таком тяжелом состоянии, по слухам, Заворотнюк оказалась на фоне тяжёлого недуга - рак мозга.
Есть предположение, что поздняя беременность актрисы (год назад Настя родила своему мужу фигуристу Петру Чернышеву дочь Милу - прим.ред.) могла спровоцировать болезнь. А точнее гормональная терапия, которая предшествовала ей.
- После родов у Насти появились сильные головные боли. Уже зимой врачи диагностировали у Насти рак мозга. Но она продолжала сниматься, не отказывалась от работы, - рассказал «КП» друг Анастасии Заворотнюк. - Вот-вот должны выйти на экраны два ее новых фильма. Весной в поездке по Польше Насте стало плохо, она практически потеряла сознание. Ее экстренно госпитализировали в местную больницу, где какое-то время наблюдали. Потом вернулась в Москву, но недомогание не проходило, болезнь слишком быстро развивалась. В июне Петя Чернышев сказал Татьяне Навке, что вынужден покинуть ее ледовые шоу по семейным обстоятельствам. Сейчас мы звоним близким Насти, но они не берут деньги, которые мы им предлагаем.
Я думаю, Настя их попросила не взывать к помощи, она не хотела, чтобы ее жалели
Петр Чернышев был замечен в больнице у Анастасии Заворотнюк.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Такие осложнения говорят о развитии сепсиса»: анастезиолог-реаниматолог рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Осложнения на фоне тяжелой онкологии заставляют врачей корректировать лечение Анастасии Заворотнюк в попытке спасти актрису. В понедельник СМИ сообщили о развитии пневмонии и полиорганной недостаточности Прекрасной няни, из-за которых медикам пришлось приостановить противоопухолевое лечение. Насколько критично это состояние, и можно ли вернуть такого пациента к жизни, kp.ru рассказал практикующий анастезиолог-реаниматолог, сотрудник одной из ведущих федеральных больниц (подробности)
Врач Анастасии Заворотнюк не исключает, что к поражению мозга привело омоложение стволовыми клетками
Продюсер Андрей Разин заявил, что опасная процедура, моду на которую завела Любовь Полищук, может сгубить еще много артистов (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Анастасия Заворотнюк: досье KP.RU»