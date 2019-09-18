Анастасию Заворотнюк предложили привести на шоу за 200 млн

Когда с человеком случается беда, особенно если это кто-то известный, вокруг него довольно часто оказываются те, кто пытается как-то нажиться на боли знаменитости или его близких. Так произошло и в случае с Анастасией Заворотнюк, у которой, по слухам, четвертая степень рака мозга.

Пользуясь популярностью Анастасии Заворотнюк на страничке, якобы принадлежащей актрисе, появился комментарий некоего Алексея Степанова. Он заявил: "Анастасия Заворотнюк здорова, никакого рака нет! По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк находится в Европейском центре в Москве. Эта клиника опровергает информацию о нахождении Насти в их центре. Валентина Борисовна, мама Анастасии, также опровергает информацию о болезни дочери в целом. Она дала разрешение дать ее номер. Все заинтересованные СМИ могут позвонить ей и поговорить".

Светские хроникеры связалась с мужчиной. Как пишет Teleprogramma.pro, на том конце провода голос с характерным акцентом представился Алексеем Степановым, "близким другом семьи".

Мужчина заверил, что пока Анастасия не готова ни с кем общаться. "Когда они будут готовы общаться - они выйдут к средствам массовой информации, но, как вы понимаете, это будет стоить очень больших денег. Я понимаю, что ваша организация такие деньги не потянет. Это стоит 200 миллионов рублей", - заявил "друг семьи".

По его словам, за эти деньги якобы готова выступить Заворотнюк или ее мама: "Они озвучат то, что волнует неравнодушных поклонников все последнее время. За перечисленную сумму Настя сама подтвердит состояние своего здоровья"

После беседы репортеры выяснили, что номер телефона, по которому они дозвонились, действительно принадлежит человеку по имени Алексей Степанов. Проживает он в Ханты-Мансийском округе и уже привлекался по статье за мошенничество. Тогда дело касалось помощи детям, теперь Алексей переквалифицировался в "друзья семьи Заворотнюк".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/728749" frameborder="0"></iframe> Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

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