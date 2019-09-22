Трамп: «Действия США на Украине бессмысленны и раздражают Россию»

Как выяснила влиятельная заокеанская газета Washington Post (WP), президент США Дональд Трамп считает, что «действия американцев на Украине являются бессмысленными и раздражают Россию». Такое мнение он мог высказывать в приватном общении с советниками.

— Россия должна быть нашим другом, а Украина никого не волнует, — якобы говорил магнат в узком кругу (что вполне вероятно — никаким его прошлым публичным заявлениям подобная позиция не противоречит).

Более того, по утверждениям WP, 25 июля хозяин Белого дома «вступил в сговор» с новоизбранным лидером Украины Владимиром Зеленским, разговаривая с последним по телефону. (Пикантность ситуации заключалась в том, что буквально днём ранее, 24 июля, в Конгрессе выступал Роберт Мюллер — спецпрокурор, два года изучавший обвинения в «работе Трампа на Кремль» — и подтвердил: никаких доказательств «сговора» 45-го президента с Россией, как и любой другой иноземной державой, нет).

А тут, оказывается, магнат-республиканец секретничал ещё и с Зеленским. Грозил «свернуть помощь молодой демократии», если тот не поможет ему «копнуть» под главного конкурента —кандидата-фаворита на президентских выборах-2020 Джо Байдена. Этот видный «демократ» работал вице-президентом при Бараке Обаме как раз в разгар украинского кризиса. И совершенно случайно его сын, бизнесмен Хантер Байден, вскоре после Майдана вошел в состав украинской энергодобывающей компании Burisma и много месяцев получал с Украины непонятные транши на общую сумму порядка $3 млн.

Бывший вице-президент США, видный демократ Джозеф БайденФото: REUTERS

Вот Трамп, дескать, и просил Зеленского поделиться каким-нибудь компроматом на семью Байденов. (Тем самым пытаясь использовать своё положение для расправы с оппозицией — по крайней мере, так это выставляют журналисты WP).

Данные сообщения уже опроверг глава МИД Украины Вадим Пристайко: «Телефонный разговор был долгим, дружеским, затронул много вопросов, но никакого давления [Трампа на Зеленского]» не было, — сообщил дипломат журналистам в субботу. Однако противников Трампа это не убеждает, и они поговаривают о новой попытке импичмента, а состоится ли его встреча с Зеленским «на полях» сессии ООН в Нью-Йорке, куда собирается прибыть украинский лидер, — до сих пор не ясно.

— После такой новости возникает вопрос — а кто, собственно, слил журналистам содержание разговора двух президентов, — сказал «КП» кандидат исторических наук, американист Ярослав Левин. — Ведь после бесчисленных прошлых утечек из Белого дома Трамп уволил многих сотрудников собственной администрации, заменив их стопроцентно лояльными кадрами. Сверхзащищенный президентский телефон прослушивали американские же агенты? Но сейчас продолжается расследование инспектора Минюста США Майкла Горовица о злоупотреблениях спецслужб, следивших за командой Трампа в избирательную кампанию-2016, поэтому вряд ли они будут так подставляться. А вот если допустить, что утечка произошла с украинской стороны, то всё логично. Позиции Демпартии США (противников Трампа) в этой стране со времен Обамы и Байдена очень сильны, даже посол США на Украине — тоже «демократ». Ударить по Трампу очередным обвинением в «сговоре и госизмене» накануне избирательной гонки-2020 — вполне в их интересах, — полагает эксперт.

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