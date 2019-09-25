Заворотнюк падала в обмороки, а все принимали это за усталость

Анастасия Заворотнюк в своей жизни сталкивалась со многими испытаниями. Она не раз оказывалась в шаге от опасности, на грани жизни и смерти. Поклонники надеются, что и сейчас у актрисы, которая борется с раком головного мозга, есть шанс победить болезнь.

Смоктуновский подарил котенка в газете

Лучезарная, веселая Анастасия Заворотнюк, какой мы ее знаем по роли Вики в «Моей прекрасной няне», в каком-то смысле повторила судьбу своей киногероини. Она, провинциальная девочка из Астрахани, покорила Москву. Настя родилась в творческой семье: папа Юрий Заворотнюк был телевизионным режиссером, мама Валентина Борисовна - актриса астраханского театра. Родители категорически возражали против актерской профессии, зная все ее трудности. И все-таки Настя рванула в Москву. Сдала вступительные экзамены и в Щукинское училище, и в Школу-студию МХАТ, куда и пошла на курс Авангарда Леонтьева, который окончила в 1993 году.

- В 16 лет я поступила во МХАТ, когда были еще живы Леонов, Евстигнеев, Смоктуновский, который, кстати, однажды подарил мне котенка в газетном кулечке. Выходишь на сцену и думаешь: «Господи, вот сейчас можно и умереть, ведь ты работаешь с такими выдающимися людьми», - делилась Анастасия.

На долю красавицы Насти выпало немало испытаний. Фото: Предоставлено телеканалом СТС

«Немецкий граф» в выдуманном замке

- Заворотнюк была выдумщицей и фантазеркой, она могла на ходу сочинить какую-то историю и с таким воодушевлением ее рассказывать, что все верили, - вспоминала ее преподаватель по вузу Наталья Журавлева.

Видимо, из желания приукрасить действительность Анастасия стала живописать коллегам, что вышла замуж за состоятельного немецкого графа, имеющего замок в Германии. Олаф Шварцкопф действительно был немец, бизнесмен из Магнитогорска, но никаких замков не имел. Он увидел 22-летнюю Настю в «Табакерке» на капустнике и весь вечер ходил за ней: «Вы королева!»

Уже на четвертый день он уговорил Заворотнюк стать его женой. Увез в Германию, как того хотела невеста.

- Вы знаете, по молодости так можно наглупить! Казалось - надо выйти замуж. Неудобно как-то не замужем... Даже в день свадьбы я понимала, что все неправильно, - вспоминала Анастасия.

Уже через пару недель брака сказка закончилась, и немецкий принц превратился в скупого мужа. Настя сидела дома взаперти: супруг ревновал и запирал ее. Вечерами пара никуда не выходила: герр Шварцкопф отдыхал у телевизора. Со слов Насти, он оказался домашним тираном. Вроде даже доходило до рукоприкладства.

Олаф Шварцкопф вовсе не был графом.Фото: СОЦСЕТИ

В этом браке у Насти мог родиться ребенок, но беременность закончилась несчастьем.

- У Насти был выкидыш. А потом мне говорили, что это был аборт, - признался ее бывший муж телевизионщикам.

Следующего мужа Дмитрия Стрюкова Настя поймала на дороге, голосуя.

Молодой красивый блондин в дорогом костюме за рулем иномарки показался еще одним принцем.

Уже через два дня она увидела его у служебного входа театра.

- Я развожусь с женой и уже сказал ей, что люблю другую. Теперь ты согласишься со мной поужинать? - спросил бизнесмен.

«С Димой у нас все очень бурно развивалось, - вспоминала Анастасия. - Он мгновенно принял решение. И, наверное, оно было непростым для его семьи. Но отношения у них и так были неважные. Мы быстро поженились».

Дмитрий Стрюков стал вторым мужем артистки.Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Чуть не села в тюрьму

Дмитрий стал отцом двоих детей Насти, Анны и Майка. При первых родах актриса едва не умерла.

- Врачи отговаривала Настю рожать второго ребенка, - рассказывал «КП» ее тогдашний муж Дмитрий Стрюков. - У нее узкий таз, она худенькая, здоровьем богатырским не отличалась, врачи скептически смотрели на Настю. При родах она чуть не умерла. Врачи ее откачали.

В браке со Стрюковым актрису то и дело преследовали несчастья. По словам Дмитрия, когда они жили в Америке, Настя могла попасть за решетку. Это было еще одно испытание.

- Когда я дал Насте денег на собственный бизнес в Америке и она занялась недвижимостью, то сумела купить два дома: один в Лос-Анджелесе, а другой в Чикаго. Но потом ее арестовали за подделку документов (насколько обвинение было справедливым, неизвестно. - Ред.), - рассказывал в интервью Стрюков. - Я сделал все, чтобы спасти Настю. При помощи своих адвокатов вытащил ее оттуда, ей указали на дверь, то есть выгнали из страны. Ей пришлось продать всю недвижимость.

Но на этом неприятности не закончились.

- Нам с Димой пришлось пережить два вооруженных налета на наш дом, - делилась Анастасия. - Ужасно это вспоминать! Мы пережили эти ужасные события по вине няни, которая за небольшую сумму продала нас ворам.

Разбила семью Жигунова

Заворотнюк школьницей смотрела по телевизору «Гардемаринов» и была почти влюблена в красавца Сергея Жигунова. Увидев его на съемочной площадке «Моей прекрасной няни», актриса потеряла дар речи.

- Кто это? - с высокомерием спросил Жигунов.

С перепугу Настя перепутала на пробах все слова. «Вы кого мне подсунули! Она же вообще не умеет играть!» - возмущался Жигунов. Уже шли съемки, а Заворотнюк искали замену.

- Жигунов требовал, чтобы меня сняли с этой роли, - рассказывала Анастасия. - Никакого волшебного впечатления мы друг на друга не произвели. Но потом все как-то выровнялось...

Их вспыхнувший роман очень тяжело переживала жена Сергея, актриса Вера Новикова. Она рассказывала журналистам, что делала домашние котлетки на съемки мужу и Анастасии, заботясь, чтобы они были сыты. Лично общалась с Настей и никак не могла подумать, что та уведет у нее мужа.

Жигунов развелся с женой, после чего в 2007 году сделал Анастасии предложение и подарил ей помолвочное кольцо с бриллиантами. Но... Настя его потеряла на отдыхе за границей. Оставила в номере отеля, а подарок был украден. «Плохой знак», - шептались поклонники. И правда - вскоре их отношения закончились.

Сергею Жигунову Настя понравилась не сразу.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Сильный мужчина

В 2008 году она вела шоу «Танцы на льду», в котором участвовал фигурист Петр Чернышев. В США у Петра была девушка. Но он расстался с подругой. И 14 февраля пригласил Настю на первое полноценное свидание. Утром этого же Дня влюбленных она разорвала отношения с Жигуновым. Просто сказала, что все кончено, ничего не объясняя.

- Начало нашего романа положили съемки «Танцев на льду», - рассказывала Анастасия «Комсомолке» о знакомстве с третьим мужем. - Я бегу, опаздываю и вдруг натыкаюсь на такой взгляд! Даже не могу объяснить это ощущение словами. Хотя все было некстати и у меня были совершенно другие планы на будущее: дети, съемки. Не до глупостей. Но не заметить тот взгляд было невозможно... На шоу я наблюдала за Петей. Он, кажется, родился на коньках. Конечно, он не просто так пятикратный чемпион Америки и выигрывал Олимпиады. И мне хотелось выйти на лед к нему. Но я панически этого боялась. Через полгода после запуска проекта я поехала в тур с шоу по городам. И мне нужно было выйти на лед на шпильках. Я ступила на лед, и тут же ко мне подъезжает Петя, берет меня на руки, делает поддержку, и так получается, что мое лицо оказывается напротив его лица. Мы смотрим друг другу в глаза и молчим. Он излучает такую доброту, силу и спокойствие, что все вокруг куда-то исчезло. И как-то все чисто было, естественно и без слов все понятно...

С Петром Чернышевым Анастасию сблизило ледовое шоу.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Теряла сознание

В прошлом году в 47 лет Заворотнюк родила дочку. Анастасия признавалась, что врачи отговаривали ее от процедуры ЭКО по возрасту. Но ради мужа, мечтавшего о первенце, актриса пошла на риск. Притом что здоровье ее было уже подорвано. Первые звоночки неважного самочувствия появились еще во время съемок «Моей прекрасной няни»: она не раз теряла сознание, и ей вызывали «Скорую». А когда год назад Анастасию стали мучить головные боли, какое-то время она относила это к обычной усталости и недосыпам из-за дочки.

- Еще лет десять назад ее здоровье вызывало у нас вопросы, - рассказала «КП» гример Лариса Лосева. - От частых переработок Настя чувствовала себя неважно. У нее болела голова, могло быть головокружение. Все это мы списывали на усталость и диеты. Бывало, на съемках Настя даже падала в обморок, мы полагали, что от недоедания. У нее была очень чувствительная кожа. Она требовала, чтобы грим ей наносили новенькой кисточкой. А потом и вовсе заказывала себе личного гримера-визажиста. И могла гримироваться по 40 минут, заставляя коллег ждать. Шутила, мол, я не такая красивая, поэтому меня надо делать красивой. И все равно у нее часто происходили какие-то аллергические реакции, появлялись воспаления на коже. Состояние шеи вызывало нарекания. Как печеное яблоко - в отличие от подтянутого лица. Кстати, такую шею я видела у Жанны Фриске, когда она подошла ко мне близко. И сейчас при этой ассоциации холодею от ужаса...

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Опухоль может расти год, а может и десять лет»

- Частые головные боли, потеря сознания - один из симптомов роста опухоли в мозгу, - рассказал «КП» доктор наук, профессор Александр Тепляшин. - Причем опухоль может быть доброкачественной или злокачественной - это не важно, все равно она может давать такие симптомы. Опухоли развиваются по-разному. Есть такие, которые могут расти стремительно, за год-два, а есть, которые зарождаются и развиваются потихоньку и могут расти 10 лет, вроде бы не мешая жизни. Все зависит от провоцирующих факторов и генетики. Как правило, опухоль в голове выявляют на терминальной (самой поздней) стадии, когда головные боли становятся настолько невыносимыми, что не помогают никакие болеутоляющие. У Заворотнюк тоже диагностировали опухоль на последней стадии. Скорее всего, у нее сначала был длительный предопухолевый процесс. Обычно глиобластома проявляется так: головная боль, тошнота, потеря сознания. Но эти же симптомы могут быть причиной и других заболеваний.

- Говорили, что рак мог появиться из-за применения стволовых клеток для омоложения...

- Это неправда. Думаю, рост опухоли могло спровоцировать ЭКО. Эту процедуру делают в возрасте, когда снижен иммунитет, при этом применяют гонадотропин - стимулятор эстрогенов (женских гормонов). Но он же стимулирует и рост опухолей.

МИСТИКА

Пыталась снять порчу

В 2015 году Заворотнюк стала участницей программы «Человек-невидимка», на которой маг сообщил ей, что на ней порча. По словам кудесника, навела порчу одна из обиженных ею женщин, у которой Настя увела когда-то мужа.

- Я никогда не ставила ультиматума: «Я или жена», мужчины сами принимали решение! - оправдывалась Настя.

Но согласилась пройти обряд снятия порчи. Это показали в эфире программы. Правда, непонятно, то ли Заворотнюк искренне верила в потусторонние силы, то ли так было предписано сценарием шоу.

ДОСЛОВНО

«Я раненый боец»

В интервью «Комсомолке» Анастасия упоминала, что не раз переживала случаи, когда ее вытаскивали с того света.

- Когда наступает момент грани жизни и смерти, то такого и врагу не пожелаешь. Молишься, чтобы этого никогда не случилось с твоими детьми, - говорила актриса. - К сожалению, такое происходило со мной, это оставляет тяжелый след. До конца дней, наверное, не справиться. Ты живешь нормальной жизнью, никто этого не замечает, но ты знаешь, что ты уже раненый боец.

Во время тяжелого развода со вторым мужем (когда актриса ушла от него к Жигунову) Заворотнюк дважды едва не разбилась.

- Меня трясло от нервов, стресса. А сама была за рулем, - рассказывала «КП» Настя. - Едешь, а тебе звонят и говорят, что ты больше никогда не увидишь своих детей. Да, так мне угрожал Дима. Услышав такие слова, я чуть не отключилась. Съехала с дороги. В другой раз после трудного разговора с Димой выехала на встречку. После двух таких критических случаев была вынуждена взять водителя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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