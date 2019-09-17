2019-09-17T14:33:50+03:00
Звезды

Стали известны неожиданные подробности развода Ксении Собчак

Телеведущая подавала заявление в Мировой судебный участок района Хамовники
Ольга ЛИБГАРДТ
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Заявление о расторжении брака телеведущая подала в конце маяЗаявление о расторжении брака телеведущая подала в конце маяФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Ксения Собчак развелась с бывшим мужем за месяц до свадьбы с Константином Богомоловым. Примечательно, что заявление о расторжении брака телеведущая подала в конце мая.

Делом о разводе Ксении Собчак занимался Мировой судебный участок района Хамовники. "Исковое заявление Собчак Ксении Анатольевны о расторжении брака супругов, имеющих детей, удовлетворено", - цитирует Агентство городских новостей "Москва" представителя суда.

Там уточнили, что иск о разводе звезда подала 31 мая. Суд 1 июля расторг брак. 3 августа данное решение вступило в законную силу.

Стоит отметить, что в первых числах июня Ксения Собчак заявила, что развелась с мужем. "Я официально разведена", - рассказала 37-летняя звезда в эфире программы "Ты не поверишь!".

Бывшие влюбленные расстались полюбовно. Бывший муж может когда угодно видеться с двухлетним сыном Платоном. Да и судя по занятости Собчак, это ее, скорее, можно назвать "воскресной" мамой. Пока актер нянчится с наследником, телеведущая вовсю работает. И снова успела выйти замуж.

Напомним, эпатажная свадьба Собчак и Богомолова состоялась 13 сентября. Влюбленные приехали в ЗАГС в катафалке, чем шокировали маму Ксении - Людмилу Нарусову. Потом поехали повенчались в храме, чему родительница телеведущей была несказанно рада. А затем, как только Людмила Борисовна ушла спать, Собчак устроила эротические танцы под хит Ирины Аллегровой "Войди в меня". Но этого уже не выдержали родители жениха - кинокритик Юрий Богомолов с супругой Ольгой Ульяновой. Они ушли с банкета сразу после увиденного.

Свадьба Ксении Собчак: пятница, 13-е и катафалк с кровавой надписью.Черный катафалк и пятница, 13-е… Нет, это не начало фильма ужасов. Это Ксения Собчак выходит замуж за Богомолова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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