"Сможет ли режиссер оплачивать все «хотелки» Собчак?": Богомолов сорвался после провокационного вопроса

Константина Богомолова обвинили в нападении на светских хроникеров. Все произошло за день до свадьбы режиссера с Ксенией Собчак.

Съемочная группа НТВ попыталась задать несколько неудобных вопросов Константину Богомолову накануне важного для него дня. Однако в ответ репортеры услышали из уст режиссера: "Вы плохо пахните".

После чего он набросился на светских хроникеров с кулаками прямо в коридорах Останкино. "Отходите! Еще раз я вам в камеру говорю, что вы ужасно пахнете", - отодвигая журналиста в сторону, сказал Богомолов.

Кадры показали в эфире программы "Звезды сошлись". Репортеры предположили, что у Константина большие проблемы с финансами в то время, как Ксения - завидная невеста. В итоге Богомолов набросился на назойливых журналистов после того, как ему задали вопрос: "Сможет ли режиссер оплачивать все «хотелки» Ксении Собчак?".

Театральный деятель вышел из себя и стал отнимать у оператора съемочной группы камеру. Гости студии, обсуждавшие громкую свадьбу Богомолова и Собчак, выходку режиссера объяснили тем, что он просто не привык к такому количеству внимания к своей персоне.

Перед свадьбой Константин Богомолов набросился на репортеров с кулаками прямо в коридорах Останкино

"У меня не сошлись картинки. Видео, где он говорит: «Вы дурно пахнете», а потом делает спектакль... Это все сделано для того, чтобы люди говорили и осуждали. Если вам это не нужно, то поезжайте и поженитесь в поместье или где-то еще", - развела руками, комментируя сцены общения режиссера с журналистами, актриса Ирина Безрукова.

Напомним, эпатажная свадьба Собчак и Богомолова состоялась 13 сентября. Влюбленные приехали в ЗАГС в катафалке, чем шокировали маму Ксении - Людмилу Нарусову. Потом поехали повенчались в храме, чему родительница телеведущей была несказанно рада. А затем, как только Людмила Борисовна ушла спать с банкета, Собчак устроила эротические танцы под хит Ирины Аллегровой "Войди в меня". Этого уже не выдержали родители жениха - кинокритик Юрий Богомолов с супругой Ольгой Ульяновой. Они ушли с банкета сразу после увиденного.