2019-09-26T13:43:51+03:00
Звезды

Брэд Питт закрутил роман с 50-летней целительницей

Эффектная блондинка помогла 55-летнему актеру после его тяжелого развода с Анджелиной Джоли
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
У красавца Бреда Питта - новая любовь.У красавца Бреда Питта - новая любовь.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Брэд Питт закрутил роман с духовной целительницей и дизайнером ювелирных изделий Сэт Хари Халсой. В свое время именно эта белокурая красавица помогла актеру справиться со стрессом после его скандального расставания с Анджелиной Джоли.

Разговоры о романе Брэда Питта и Сэт Хари Халсы начали ходит год назад. Тогда они появились вместе в консерватории на благотворительном вечере Red Hot Chili Peppers. С новой силой о близких отношениях актера и целительницы заговорили после их совместного выхода в свет совсем недавно.

Гости вечеринки, состоявшейся в Лос-Анджелесе после премьеры фильма "К звездам", не сводили глаз с Питта и его спутницы. Они весь вечер вовсю флиртовали друг с другом, пишет Us Weekly. Сэт смотрела на Брэда с нескрываемым обожанием. По окончании мероприятия парочка уехала вместе.

celebridadefanpagecelebridadefanpage
Брэд Питт закрутил роман с духовной целительницей и дизайнером ювелирных изделий Сэт Хари Халсой
13 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Кстати, Халса предпочитает скромный образ жизни. Инсайдер из ближайшего окружения Питта сообщил, что актер испытывает сильные чувства к новой пассии. "Сэт более земная и менее требовательная, чем, к примеру, Джоли. При этом у нее прекрасный ум и сила духа. Именно этим она и привлекла Питта", - поделился он.

Фото актера не сходит с обложек таблоидов. Фото: Instagram.com

Фото актера не сходит с обложек таблоидов.Фото: Instagram.com

Стоит отметить, что чуть ранее Брэд Питт поведал о том, как подействовал на него развод с Анджелиной Джоли. "Любой развод в некотором смысле помогает вам «открыть глаза». То есть позволяет понять, как все обстоит на самом деле. Что касается меня, то мне было просто необходимо осознать свою вину в крушении брака. И когда я сумел это сделать, я начал меняться к лучшему. Потому что понял, в какой-то момент я достиг «дна». И что я не хочу и не могу так жить дальше…", - признался Брэд.

Питт заявил, что прекрасно осознавал, что его брак уже не спасти. Но он хотел хотя бы стать лучшим отцом для своих шести биологических и приемных детей - Мэддокса, Пакса Тьена, Захары, Шайло и близнецов Нокса с Вивьен. Именно осознание вины и привело актера к решению лечиться от алкогольной зависимости. Он обратился за помощью в общество анонимных алкоголиков и справился с пагубным пристрастием. Покончив со спиртным, актер публично покаялся и добился права снова видеться со своими детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анджелина Джоли и Брэд Питт: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Принадлежность Крыма к России ни у кого не должна вызывать сомнений»: Михалков рассказал о санкциях для актеров, посещающих полуостров
На закрытии кинофестиваля в Ялте режиссёр объяснил, почему нашумевший фильм «Текст» - не чернуха, и признался, что его смущает в освобождении Павла Устинова
Новости 24
Нацсовет незалежной лишил лицензии на вещание «112 Украина»
ФИФА уличили в фальсификации: Месси избран игроком года нечестным путем
На создание российского конкурента «Википедии» может уйти почти 2 млрд рублей
В США ввели новые санкции против Китая
Центр командования США переедет в Польшу
Саудовский принц взял на себя ответственность за убийство Хашукджи
"В минских договоренностях этого нет": Песков прокомментировал возможное введение белорусских миротворцев на Донбасс
Прокуратура требует наказание актеру Павлу Устинову, не связанное с лишением свободы
Информатика по-новому: В Якутии для детей открылись 54 образовательных центра «Точка роста»
В Кремле удивлены, что США опубликовали полную запись беседы Трампа и Зеленского
Жена Зеленского появилась на обеде ООН в костюме на голое тело
Зеленский сообщил, что не приглашал США стать частью «нормандской четверки»
Памфилова: ЦИК готовит предложения по изменению избирательного законодательства
Горевший в Норвегии российский траулер затонул
Зеленский «услышал», что Трамп готов помочь в «возвращении» Крыма
Специалисты предложили новый метод борьбы со снегом на дорогах в России
Зеленский полагал, что Белый дом опубликует лишь часть его разговора с Трампом
Российское правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров
На заправках России 9% горючего оказалось фальсификатом