Брэд Питт закрутил роман с 50-летней целительницей

Брэд Питт закрутил роман с духовной целительницей и дизайнером ювелирных изделий Сэт Хари Халсой. В свое время именно эта белокурая красавица помогла актеру справиться со стрессом после его скандального расставания с Анджелиной Джоли.

Разговоры о романе Брэда Питта и Сэт Хари Халсы начали ходит год назад. Тогда они появились вместе в консерватории на благотворительном вечере Red Hot Chili Peppers. С новой силой о близких отношениях актера и целительницы заговорили после их совместного выхода в свет совсем недавно.

Гости вечеринки, состоявшейся в Лос-Анджелесе после премьеры фильма "К звездам", не сводили глаз с Питта и его спутницы. Они весь вечер вовсю флиртовали друг с другом, пишет Us Weekly. Сэт смотрела на Брэда с нескрываемым обожанием. По окончании мероприятия парочка уехала вместе.

celebridadefanpage Брэд Питт закрутил роман с духовной целительницей и дизайнером ювелирных изделий Сэт Хари Халсой

Кстати, Халса предпочитает скромный образ жизни. Инсайдер из ближайшего окружения Питта сообщил, что актер испытывает сильные чувства к новой пассии. "Сэт более земная и менее требовательная, чем, к примеру, Джоли. При этом у нее прекрасный ум и сила духа. Именно этим она и привлекла Питта", - поделился он.

Фото актера не сходит с обложек таблоидов.Фото: Instagram.com

Стоит отметить, что чуть ранее Брэд Питт поведал о том, как подействовал на него развод с Анджелиной Джоли. "Любой развод в некотором смысле помогает вам «открыть глаза». То есть позволяет понять, как все обстоит на самом деле. Что касается меня, то мне было просто необходимо осознать свою вину в крушении брака. И когда я сумел это сделать, я начал меняться к лучшему. Потому что понял, в какой-то момент я достиг «дна». И что я не хочу и не могу так жить дальше…", - признался Брэд.

Питт заявил, что прекрасно осознавал, что его брак уже не спасти. Но он хотел хотя бы стать лучшим отцом для своих шести биологических и приемных детей - Мэддокса, Пакса Тьена, Захары, Шайло и близнецов Нокса с Вивьен. Именно осознание вины и привело актера к решению лечиться от алкогольной зависимости. Он обратился за помощью в общество анонимных алкоголиков и справился с пагубным пристрастием. Покончив со спиртным, актер публично покаялся и добился права снова видеться со своими детьми.