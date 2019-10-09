«Есть 48 часов, чтобы остановить паралич»: врач паллиативной помощи прокомментировал состояние Анастасии Заворотнюк

Когда на выходных «прекрасную няню» выписали из частной медицинской клиники, родные Заворотнюк сообщили врачам, что продолжат лечение в другом месте. И как стало известно журналистам, теперь Анастасия госпитализирована в специализированный центр для тяжелобольных пациентов.

- Скорее всего, речь идет о хосписе, где оказывают паллиативную помощь, - пояснил «Комсомолке» врач-паллиатолог, попросивший не называть его фамилию. - В Москве их достаточно много, как государственных, так и частных.

По сообщениям СМИ, актрису перевели в реабилитационный центр для тяжелобольных пациентовФото: Борис КУДРЯВОВ

В прессе пишут, что состояние артистки, которая несколько месяцев борется с самой агрессивной опухолью мозга — глиобластомой, за последние сутки ухудшилось. У Заворотнюк парализована правая часть тела, она не может двигаться без посторонней помощи и шевелить рукой.

- Причины пареза могут быть разными — он может развиться не только из-за самой онкологии, но и например, после инсульта. Кто сказал, что у раковых больных не сможет случиться инсульт? Это распространенное явление, - продолжает медик. - Но в такой ситуации действовать надо быстро: эффективно остановить паралич можно в течение 48 часов. Если это не удастся, пациент, к сожалению, останется лежачим и может рассчитывать только на паллиативную помощь, то есть достойный уход в последние дни жизни. В данном случае пребывание в хосписе - куда лучший вариант по сравнению с обычной больницей, ведь они открыты для родственников 24/7.

Анастасия Заворотнюк с мужем Петром ЧернышевымФото: Мила СТРИЖ

Напомним, в августе стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк проходит курс лечения от серьезного онкологического заболевания. Сначала артистка лежала в больнице за границей, однако же потом последний месяц уже находилась в Москве под наблюдением врачей столичной частной клиники. Откуда была недавно выписана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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